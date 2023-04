Verkehrsunfall über der B8 - Auto droht von Brücke zu stürzen

Am späten Mittwochabend gegen 23:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Nürnberger Straße, auf der Überfahrt der Bundesstraße 8.

Nach aktuellem Stand befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Faulenbergstraße in Richtung Nürnberger Straße. Als er in die Nürnberger Straße abbog, befuhr er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich die Fahrbahnmitte. Der Fahrer touchierte in der Folge mit seinem Heck die vordere rechte Front einer entgegenkommenden 24-jährigen Pkw-Fahrerin. Der 20-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, befuhr den Gehweg und prallte mit der Front in das Brückengeländer der Überführung.

Durch die eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr Würzburg konnte das Fahrzeug gesichert werden, welches drohte auf die Bundesstraße herabzustürzen. Die Bundesstraße musste vorübergehend gesperrt werden. Die Absicherung der Unfallstelle wurde anschließend durch die Stadt Würzburg übernommen.

Bei dem Unfallgeschehen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 110.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten infolgedessen durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Bei dem 20-jährigen Unfallverursacher bestand der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde dessen Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Außerdem wurde das Fahrzeug des Verursachers in Verwahrung genommen und ein technisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Sachbeschädigungen im Würzburger Stadtgebiet

WÜRZBURG-HEUCHELHOF. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 23:00 Uhr und 10:00 Uhr wurde in der Bukarester Straße ein geparkter weißer Mercedes durch einen unbekannten Täter beschädigt. An der Beifahrertüre wurden mehrere frische Kratzer festgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

WÜRZBURG. Eine Betonstützwand entlang der Waltherstraße wurde in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochnachmittag mit einem Graffiti beschmiert. Ein weiteres Graffiti wurde bereits Anfang/Mitte März unterhalb der Siligmüllerbrücke an einem Betonpfeiler festgestellt. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

E-Bike-Akku gestohlen.

WÜRZBURG-SANDERAU. In der Zeit von Dienstagnacht bis Mittwochfrüh wurde ein E-Bike in einem Hinterhof in der Königsberger Straße angegangen. Unbekannte Täter hebelten das Batteriefach auf und entwendeten einen Akku im Wert von ca. 200 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Hinweise auf den Täter liegen keine vor.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten im Stadtgebiet

WÜRZBURG. Im Verlauf des Mittwochs zwischen 06:00 Uhr und 18:20 Uhr wurde in der Veitshöchheimer Straße / Ständerbühlstraße bei der Auffahrt zur Nordtangente eine Lichtzeichenanlage beschädigt. Die Anlage war um 90 Grad am Mast gedreht und das Gelblicht hing nur noch an den Kabeln. Vermutlich touchierte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Lichtzeichenanlage beim Auffahren mit der rechten Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor.

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am späten Mittwochabend gegen 23:00 Uhr kam es am Kreisverkehr Berliner Platz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der Pkw verließ den Kreisverkehr an der Abfahrt in Richtung Grombühl und übersah dabei den Fußgänger, welcher den Fußgängerüberweg querte. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem rechten Ellenbogen des Fußgängers und dem Pkw. Der Pkw flüchtete anschließend in Richtung Grombühl. Der Fußgänger wurde leicht verletzt in die Uniklinik Würzburg eingeliefert. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen älteren, roten Pkw der Marke Renault, evtl. vom Typ Kangoo, handeln.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in den genannten Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt