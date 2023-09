Verkehrsunfall mit Trunkenheit bei Partenstein

Mitfahrer in seinem Fahrzeug war ein 25jähriger Mann. Der Seat verunfallte kurz von dem Ortsschild von Partenstein. Nach Spurenlage lenkte der Fahrer sein Fahrzeug auf die linke Fahrbahnseite in den angrenzenden Böschungshang. Hier überfuhr er ein Verkehrszeichen. Anschließend kam das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn, um hiernach neuerlich in den linken Böschungshang zu fahren. Dabei wurde eine Werbetafel der Gemeinde Partenstein zerstört. Wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 5000€ entstand am Unfallfahrzeug. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer mit 0,78 mg/l Atemalkohol deutlich alkoholisiert war. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Schürfwunden und Prellungen zu. Der Beifahrer blieb unverletzt. Zur Reinigung der Fahrbahn und Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Partenstein mit 14 Einsatzkräften vor Ort.

Vorfahrt missachtet

Lohr. Am Samstag, 23.09.23, um 10.25 Uhr, fuhr ein 62jähriger Mann mit seinem Peugeot aus der Rodenbacher Straße in die Südtangente ein. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigen Mercedes eines 54jährigen. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug des Verursachers einstand ein Schaden von ca. 5000€. Der Schaden am Fahrzeug des 54jährigen, der Anstoß erfolgte in der Fahrerseite, wird auf ca. 15.000€ geschätzt.

Jugenschutzkontrolle

Lohr. Am Samstag, 23.09.23, um 20.45 Uhr, wurde in der Jahnstraße auf dem Gelände des Nägelseeschulzentrums eine kleine Personengruppe kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei einer 16jäjhrigen Raucherutensilien festgestellt. Nachdem Minderjährigen das Rauchen in der Öffentlichkeit verboten ist, wurden der Tabak, die Filter und die Papers sichergestellt und mit ihrem Einverständnis vernichtet. Die Erziehungsberechtigten der 16jährigen wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Zellingen. Am Samstagabend lieferten sich gegen 22:20 Uhr auf der Bundesstraße B 27 im Bereich zwischen Retzbach und Himmelstadt zwei BMW mutmaßlich ein Rennen. Neben einem schwarzen M3 mit MSP-Zulassung war ein weiterer dunkler BMW beteiligt, diese sollen mit Geschwindigkeiten von über 150 km/h unterwegs gewesen und teilweise längere Strecken nebeneinander gefahren sein. An der Kreuzung an den Einkaufsmärkten Retzbach musste ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stark abbremsen und ausweichen. Dieser und andere mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter 09353/9741-0 mit der Polizeiinspektion Karlstadt in Verbindung zu setzen.

Handgreiflicher Streit

Retzbach/Zellingen. Ein Mann aus Retzbach räumte am Samstag gegen halb Zwölf Uhr Mittag Dinge aus seinem Auto, als er von einem anderen Mann dazu aufgefordert wurde sein Fahrzeug beiseite zu fahren. Als der 54-jährige mit seinem Auto nicht unmittelbar Folge leistete griff ihn der 45-jährige an und fügte ihm mehrere Hämatome und Kratzer im Gesichtsbereich zu. Der Geschädigte bedurfte keiner medizinischen Behandlung, gegen den mutmaßlichen Täter wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet.

Betrunken nach Hause gefahren

Hasloch. Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr wurde der 46-jährige Fahrer eines Pkw kurz vor seinem Wohnanwesen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,32 mg/l. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld und mindestens einem Monat Fahrverbot rechnen.

Erlenbach. Beim Abbiegen in die Straße „Ketteltor“ beschädigte der Fahrer eines bisher unbekannten Fahrzeuges einen der dortigen Betonpoller, die auf dem Gehweg angebracht sind. Dadurch entstand der Gemeinde Erlenbach ein Schaden von ca. 1000,-- Euro. Vermutlich wurde der Unfall mit einem größeren Fahrzeug verursacht. Die genaue Unfallzeit ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter 09391/9841-0 entgegen.

Originalmeldungen der Polizeiinspektionen Lohr, Marktheidenfeld und Karlstadt