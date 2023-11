Verkehrspolizei fasst bei Kontrolle mutmaßliche Ladendiebe

Gegen 15 Uhr wollten die Beamten im Rahmen der Schleierfahndung auf der Rastanlage Riedener Wald-West einen Pkw kontrollieren, der mit zwei Personen besetzt war. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten unter anderem zahlreiche Werkzeuge, Elektroartikel und Haushaltswaren aufgefunden werden. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Anhand von Erkenntnissen aus Folgeermittlungen geht die Polizei davon aus, dass zumindest ein Teil der sichergestellten Gegenstände aus Ladengeschäften der Region entwendet worden waren.

Die Beamten nahmen die zwei Pkw-Insassen im Alter von 29 und 54 Jahren vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die Männer am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des Ladendiebstahls an. Nach der Eröffnung der Haftbefehle wurden die Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Stichwort Schleierfahndung: Gemäß des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes kann die Polizei im Rahmen verdachtsunabhängiger Kontrollen auch auf Bundesautobahnen die Identität einer Person feststellen und die von ihr mitgeführten Gegenstände, wie z.B. Fahrzeuge, durchsuchen. Zweck dieser Vorschrift ist unter anderem die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg

Wohnungseinbruch - Kripo ermittelt - Zeugen gesucht

WÜRZBURG, FRAUENLAND. Ein Unbekannter hat die Abwesenheit von Bewohnern genutzt, um gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzusteigen. Die Kripo Würzburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Fröbelstraße zwischen Sonntag, 00:00 Uhr, und Donnerstag, 20:45 Uhr. Der Unbekannte verschaffte sich dem Sachstand nach über die Kellertüre Zutritt zu dem Anwesen und anschließend gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im ersten Obergeschoss. Bewohner stellten den Einbruch fest und verständigten umgehend die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, nahm der Täter keine Beute an sich.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Nachbarn oder Passanten auf entsprechenden Lärm oder verdächtige Personen aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.