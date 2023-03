Verkehrskontrollen: Polizei Obernburg stellt zahlreiche Verstöße fest

An insgesamt fünf Kontrollstellen haben Streifen der Obernburger Polizei Verkehrskontrollen durchgeführt und hierbei ihr Hauptaugenmerk auf die Ablenkung im Straßenverkehr, das Einhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit und das ordnungsgemäße Anlegen des Sicherheitsgurtes gelegt.

Vielzahl von Verstößen

Im Laufe der Kontrollen mussten die Beamten insgesamt 20 Gurt- sowie 18 Handyverstöße feststellen. Im Bereich der Grundschule in Erlenbach waren in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8 Uhr zudem fünf Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert.

Auf der Staatsstraße 2313 in bei Niedernberg wurden bei entsprechenden Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasermessgerät in kürzester Zeit insgesamt 18 Fahrzeughalter gestoppt, die sogar so schnell unterwegs waren, dass sie nicht mehr mit einem einfachen Verwarnungsgeld davongekommen sind. Die Geschwindigkeitsverstöße waren alle bereits im Bußgeldbereich einzuordnen.

Auch in Zukunft gezielte Aktionen geplant

Aus polizeilicher Sicht ist es bedauerlich, dass am Kontrolltag so viele Verstöße festgestellt werden mussten. Gleichzeitig wird jedoch auch betont, dass auch weiterhin gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt werden. Die Polizei appelliert an alle Fahrzeugführer, dass sich insbesondere die Nutzung des Mobiltelefons negativ auf die Reaktionszeiten und die Verkehrssicherheit auswirkt. Zudem wird betont, dass überhöhte Geschwindigkeit weiterhin eine der Hauptunfallursachen bei Unfällen mit schwer- und tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmern ist. Jeder Einzelne trägt für sich und andere im Straßenverkehr Verantwortung.

Zeugenaufrufe der Polizei Obernburg

NIEDERNBERG. Vermutlich beim Rangieren eines unbekannten Fahrzeugs wurde die Regenrinne eines Carports in der Lindenstraße beschädigt. Zu dem Schaden muss es am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr gekommen sein.

MÖNCHBERG. Am Mittwoch wurden in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21.45 Uhr Verkehrszeichen in der Schmachtenberger Straße gestohlen. Konkret handelt es sich um eine rot-weiße Absperrschranke, an der zusätzlich rote Nissenleuchten angebracht waren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken