Verfolgungsfahrt durch Lohr endet in Hinterhof

Den Beamten gelang es jedoch mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, den PKW einzuholen und zu verfolgen. Als der Fahrzeugführer schlussendlich in einen Innenhof einbog und nicht mehr weiterfahren konnte, endete seine Flucht. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten.

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart In einem Verbrauchermarkt in der Walter-Senger-Straße wurde eine 42-jährige Frau beim Diebstahl diverser Lebensmittel erwischt. Nachdem sie durch eine Mitarbeiterin angesprochen und aufgehalten werden sollte, flüchtete die Ladendiebin. Die Mitarbeiterin nahm daher die Verfolgung auf, woraufhin die Täterin eine Glasflasche nach der Verkäuferin warf und ihr anschließend auch noch ins Gesicht spuckte. Die aus dem Raum Hamburg stammende Diebin konnte am Bahnhof gestellt werden. Sie erwartet nun u.a. eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl.

Beim Ausfahren Parkticketautomatenin Lohr beschädigt

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Am Mittwochnachmittag wollte eine 18-jährige Frau aus einer Tiefgarage in der Alfred-Stumpf-Straße ausfahren. Als sie an den Parkticketautomaten heranfuhr, fiel ihr das Parkticket aus der Hand, woraufhin sie die Fahrertüre öffnete, um das Ticket aufzuheben. Da sie allerdings versäumte, den Wählhebel ihres Fahrzeuges auf die Stufe „P“ zu stellen, rollte der PKW rückwärts und beschädigte mit der offenstehenden Fahrertüre den Ticketautomaten. Zudem rollte das Fahrzeug auf ein hinter ihr stehendes weiteres Fahrzeug, welches ebenfalls aus der Tiefgarage ausfahren wollte.

Pressebericht der Polizeiinspektion Lohr

Unfall im Begegnungsverkehr in Urspringen

URSPRINGEN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwochmorgen, gegen 08:15 Uhr kam es auf dem Ansbacher Weg bei Urspringen zwischen zwei PKW zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr. Der entgegenkommende dunkle Pkw setzte seine Fahrt weiter fort. Der Sachschaden am schwarzen Seat Ibiza wird mit ca. 50 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Tel. 09391/9841-0.

Unfall in Marktheidenfeld - 3000 Euro Schaden

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Offensichtich übersehen hat der Fahrer eines Peugeot eine 51-jährige Fahrerin eines Opel die am Mittwochnachmittag die B8 bei Marktheidenfeld befuhr.

Gegen 16:00 Uhr war der 45-Jährige mit seinem Pkw auf der B8 von Marktheidenfeld kommend in Richtung Glasofen unterwegs und wollte nach links auf die B8 abbiegen. Hierbei übersah er die entgegenkommende Opelfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3.000 Euro.

Pressebericht er Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Wildunfall in Mittelsinn

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, erfasste ein 29-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2304 ein die Straße querendes Wildschwein mit seinem Pkw. Das augenscheinlich unverletzte Wildtier flüchte. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Transporter war nicht versichert

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochnachmittag meldete gegen 16:00 Uhr ein Grundstückseigentümer eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr an einem Grundstück in der Rhönstraße gegen einen Pfosten und fuhr anschließend weiter. Bei der Überprüfung der Unfallstelle konnte lediglich ein geringfügiger Schaden festgestellt werden. Allerdings wurde bei näherer Überprüfung des amtlichen Kennzeichens des verursachenden Fahrzeugs festgestellt, dass für den Kleintransporter bereits seit 14.07.23 kein Versicherungsschutz mehr besteht. Gegen den Halter wird Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Geparktes Auto touchiert und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bahnhofstraße. Der Fahrer eines Pkw BMW prallte zunächst gegen einen geparkten Seat. Anschließend stieg der Mann aus, begutachtete den Schaden und fuhr anschließend weg. Anhand des Kennzeichens konnte der Unfallverursacher, ein 59-jähriger Mann, schnell ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige, da er sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernt hatte.

Straßenlaterne touchiert

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, rangierte die Fahrerin eines Daimler-Benz in der Ringstraße. Hierbei touchierte sie mit dem Heck ihres Fahrzeugs eine Straßenlaterne. Durch den Anstoß wurde eine Abdeckung des Laternenmastes leicht verschoben. Ob ein Sachschaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden.

Verkehrsschild beschädigt

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, gegen 14:20 Uhr, beschädigte der 27-jährige Fahrer eines Lkw-Gespanns ein an der Mittelsinner Straße befindliches Hinweisschild. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer kümmerte sich um die Schadensregulierung.

Pressebericht der Polizeistation Gemünden