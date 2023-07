Verdächtige nach Tankstelleneinbruch in Lauda-Königshofen geschnappt

Zwei Männer im Alter von 30 und 28 Jahren wurden am frühen Samstagmorgen in Lauda-Königshofen festgenommen. Zuvor wurde gegen 2.15 Uhr die Eingangstür einer Tankstelle in der Deubacher Straße eingeschlagen und Zigarettenschachteln, Tabak und Alkoholika aus dem Verkaufsraum entwendet. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim die beiden Tatverdächtigen kontrollieren und hierbei das Diebesgut in ihren Taschen auffinden.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 30-Jährigen ein offener Haftbefehl des Amtsgerichts München vorlag. Daher wurde der Mann noch am Samstagnachmittag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt. Diese setzte sowohl den vom Amtsgericht München bereits bestehenden Haftbefehl als auch den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl in Vollzug und der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der 28-Jährige konnte nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen werden.

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach