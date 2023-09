Verdacht auf Bombenfund in Hanau

Sollte es sich um eine Weltkriegsbombe handeln, würde anschließend festgelegt, in welchem Radius evakuiert werden müsste und wie das Kampfmittel unschädlich gemacht werde.

Der Fundort liegt in der Nähe der vierspurigen Bundesstraße 43a und des Hanauer Hauptbahnhofs. Die Brüder-Grimm-Stadt war im Zweiten Weltkrieg Ziel schwerer Bombenangriffe. Immer wieder mussten in den vergangenen Jahren Bomben aus dieser Zeit entschärft oder gesprengt werden.

Gewissheit, worum es sich handelt, werde es erst am Sonntagmorgen geben, hieß es weiter. Unter Federführung des Ordnungsamtes würden alle notwendigen Schritte vorbereitet. Die Stadt werde am Sonntagmorgen auf allen verfügbaren Kommunikationswegen über den aktuellen Stand informieren.

Schüler verletzt- Polizei sucht weitere Zeugen

Mühlheim (jm) Am Donnerstagmorgen gegen 9.35 Uhr teilte die Rettungsleitstelle eine gemeldete Schlägerei vor einer Schule in der Heinestraße mit, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach ersten Angaben kam es zuvor zu Streitigkeiten zwischen mehreren Schülern, in dessen Verlauf ein 16-Jähriger körperlich angegangen worden sein soll. Er fiel mit dem Rücken auf eine Kante und verletzte sich. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus und konnte nach der Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die Regionale Ermittlungsgruppe in Offenbach hat nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet nun weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizeistation Mühlheim zu melden.

Zeugensuche: Einbruch in Juweliergeschäft

Mühlheim (fg) Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft am Freitagmorgen in der Offenbacher Straße (10er-Hausnummern) sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug ein 1,70 bis 1,80 Meter großer Unbekannter gegen 4.15 Uhr zunächst den Rollladen und im weiteren Verlauf die Eingangstür des Geschäfts ein. Anschließend betrat der mit einem grauen Kapuzenpulli und einer schwarzen Hose bekleidete Eindringling die Räumlichkeiten und steckte diversen Schmuck ein. Der Einbrecher hatte eine Sturmhaube auf und einen Rucksack dabei. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Wer hat den Golf angedotzt und flüchtete?

Mühlheim (cb) Ein geparkter grauer Golf wurde in der Zeit zwischen Mittwoch (16 Uhr) und Donnerstag (8 Uhr), in der Hallgartenstraße (einstellige Hausnummern) angedotzt. Die 38 Jahre alte Fahrzeugbesitzerin stellte mehrere Kratzer im Lack der hinteren Stoßstange fest. Nach ersten Erkenntnissen hat der bis dato unbekannte Unfallverursacher beim Ein-oder Ausparken den VW Golf touchiert und dabei beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern entfernte sich dieser vom Unfallort. Die ermittelnden Beamten in Mühlheim suchen nun Zeugen und bitten diese sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

Unfallflucht in der Dietesheimer Straße

Mühlheim (jm) Die vordere Stoßstange eines weißen Opel Combo wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr in der Dietesheimer Straße beschädigt. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug dürfte den in Höhe der Hausnummer 70 geparkten Opel nach Ansicht der Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt und dadurch Sachschaden von etwa 500 Euro verursacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Mühlheim unter der Telefonnummer 06108 6000-0.

Einbruch in Büroräume: Polizei sucht Zeugen

Obertshausen (cb) Die Kriminalpolizei in Offenbach sucht Zeugen, welche Angaben zu einem Einbruch in eine Beratungseinrichtung Freitagnacht, zwischen 1.05 und 1.45 Uhr, in der Beethovenstraße (10er-Hausnummern) machen können. Ein etwa 1,80 bis 1,90 Meter großer Mann, welcher mit einem grauen Kapuzenpullover, blauer Hose und hellen Schuhen bekleidet war, brach offenbar gewaltsam in die dortigen Büroräume ein und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Anschließend flüchtete er Zeugenangaben zufolge mit seiner Beute als Beifahrer, in einem schwarzen Kleinwagen, welcher in der Nähe auf ihn wartete. Hinweise zum Täter, dem schwarzen Kleinwagen und dessen Fahrer nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Mehrere Autos angegangen

Heusenstamm (jm) Autoknacker waren in der Nacht zum Donnerstag in Heusenstamm zugange und öffneten mehrere Fahrzeuge auf bislang unbekannte Weise. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sich die Unbekannten gegen 2 Uhr an drei geparkten Fahrzeugen der Marke VW, Opel und Polestar in der Straße "Am Sandhügel" zu schaffen. Die Täter durchwühlten die Fahrzeuge, aber machten nach ersten Angaben keine Beute.

Es soll sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gehandelt haben. Einer war 1,85 Meter groß, schlank und trug eine lange Hose, einen hellen Kapuzenpullover, eine helle Basecap sowie schwarze Schuhe. Sein Komplize war kleiner etwa 1,80 Meter groß, schlank und hatte dunkle kurze Haare. Er trug helle Kleidung, weiße Schuhe und eine schwarze Umhängetasche.

Ebenso entwendeten Unbekannte in der Nacht (gegen 1.30 Uhr) aus einem in der Feldbergstraße in Höhe der 60er-Hausnummern abgestellten VW Multivan mehrere Briefsendungen. Zudem wurde ein geparkter Mercedes C-Klasse im Eibenweg (10er-Hausnummern) zwischen Mittwochnachmittag (16.45 Uhr) und Donnerstag (7.35 Uhr) angegangen. Sie öffneten das wohl unverschlossene Fahrzeug und entwendeten Bargeld. Ob es sich bei den Taten um dieselben Täter handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Fachkommissariats 22 in Offenbach. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Scheinwerfer aus mehreren Fahrzeugen ausgebaut und geklaut

Neu-Isenburg (cb) Dreiste Diebe haben zwischen Mittwochnachmittag (16 Uhr) und Donnerstagmorgen (8 Uhr) an drei geparkten BMW in der Siemensstraße, im Bereich der einstelligen Hausnummern, die Außenspiegel abmontiert und mitgenommen. Die Gauner gingen dabei so rabiat vor, dass an den Fahrzeugen ein großer Schaden entstand, diesen schätzt die Polizei auf 30.000 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Unfallflucht mit hohem Schaden - Polizei bittet um Hinweise

Dietzenbach (jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Dreieichstraße sucht die Polizei weitere Zeugen. In der Zeit zwischen 20 und 8 Uhr war ein grauer Nissan X-Trail in Höhe der Hausnummer 18 abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte beim Vorbeifahren den Nissan beschädigt, um etwa eine Fahrzeuglänge nach vorne geschoben und dabei einen Schaden von etwa 9.000 Euro an dem grauen Wagen verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Am X-Trail wurde blauer Farbe festgestellt. Wer den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Wer sah Sturz von Zwölfjähriger Radfahrerin?

Rodgau/Jügesheim (fg) Am Donnerstagnachmittag stürzte eine zwölf Jahre alte Radfahrerin in der Weiskircher Straße in Höhe der Hausnummer 30 und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der Polizei liegen bisher keine Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte vor, weshalb nun Zeugen gesucht werden. Die Zwölfjährige war gegen 17.30 Uhr in der Weiskircher Straße unterwegs, verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden; sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

Wahlplakat abgerissen und im Gebüsch entsorgt

Seligenstadt (cb) Ein Hausbesitzer stellte am Donnerstagmorgen, gegen 10 Uhr, fest, dass Unbekannte ein Wahlplakat, welches in der Hauptstraße (130-er Hausnummern) am Hoftor befestigt war, abgerissen und entsorgt hatten. Das beschädigte Plakat wurde einige Meter weiter im Gebüsch aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Nach Festnahme bei Schockanruf: 17-Jährige in U-Haft

Maintal (cb) Nach dem versuchten Schockanruf am Mittwoch in der Maintaler Goethestraße (wir berichteten) und der anschließenden richterlichen Vorführung der festgenommenen 17 Jahre alten Tatverdächtigen sitzt diese nunmehr in Untersuchungshaft. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

BMW entwendet und beschädigt: Kripo sucht Zeugen und mögliche Unfallstelle

Bruchköbel / Niederissigheim / Hanau (jm) Nachdem ein Zeuge am Donnerstagmorgen einen erheblich beschädigten weißen BMW SUV aufgefunden hat, ermittelt nun das Fachkommissariat 22 wegen Verdachts des Diebstahls eines Kraftfahrzeuges sowie der Unfallflucht und sucht nach einer möglichen Unfallstelle. Kurz nach 2 Uhr meldete der Zeuge den weißen BMW X 6 im Bereich des Kirlewegs in einem Waldweg stehend. Dieser wies rundherum Lackschäden und Dellen auf. Zudem waren beide Reifen der Beifahrerseite bis auf die Felgen heruntergefahren. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Schäden von einem Unfallereignis herrühren könnten. Nach ersten Erkenntnissen stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch (23 Uhr) und Donnerstag (2 Uhr) den in der Straße "Im Rosenring" geparkten weißen Wagen, an dem AB-Kennzeichen angebracht waren.

Die Ermittler bitten nun mögliche Unfallbeteiligte sowie Zeugen, denen im Tatzeitraum ein weißer SUV im Bereich Bruchköbel, in der näheren Umgebung oder möglicherweise auf der Autobahn beziehungsweise der nahegelegenen Bundesstraße 45 aufgefallen ist oder die Angaben zu einer Unfallstelle machen können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau zu melden.

Versuchter Raub, Opfer wird ins Gesicht geschlagen

Bad Soden-Salmünster (cb) Am helllichten Tag kam es Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, zu einem versuchten Raub im Bereich der Frankfurter Straße (einstellige Hausnummern). Der 22-jährige mutmaßliche Räuber soll seinem 19-jährigen Opfer mehrfach zur Herausgabe von Bargeld gedroht haben. Um seine Geldforderungen zu unterstreichen soll der Tatverdächtige den Mann aus Bad Soden-Salmünster auch mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der 22-Jährige, dessen Identität bereits feststeht, flüchtete anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen der Tat. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthesen