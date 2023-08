Vandalismus und Einbruchsversuche: Polizei sucht Zeugen

Aschaffenburg-Innenstadt. Zwischen Mittwoch, 9 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, wurden an der Brentano Mittelschule in der Schweinheimer Straße drei Fensterscheiben mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Alzenau-Wasserlos. Am Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr versuchte ein Unbekannter, gewaltsam in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Bezirksstraße 24 zu gelangen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken