Hanau: Kein Fahrschein, aber knapp fünf Promille

Ohne gültigen Fahrschein war der junge Mann mit einem ICE von Frankfurt am Main nach Hanau unterwegs, als er kurz vor Hanau vom Zugbegleitpersonal nach seinem Fahrschein gefragt wurde. Da er keinen hatte, sich auch nicht ausweisen konnte und offenbar auch unter Alkoholeinfluss stand, bat der Zugchef die Bundespolizei um Unterstützung. Als der ICE gegen 5.30 Uhr im Hanauer Hauptbahnhof einfuhr, nahm den Mann eine Streife der Bundespolizei in Empfang. Da der 28-Jährige keine Ausfallerscheinungen zeigte, sicher laufen konnte und den Fragen und Anweisungen der Beamten ohne größere Probleme folgen konnte, ging es zur Wache, wo er einem freiwilligen Alkoholtest zustimmte. Für Erstaunen sorgte dann das Ergebnis, als das Testgerät einen Wert von stolzen 4,98 Promille zeigte. Nach Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Erschleichen von Leistungen wurde er wieder entlassen.

Vandalen am Werk: Zeugen gesucht

Groß-Umstadt. Nachdem zwischen Montagabend (24.4.) und Dienstagmorgen (25.4.) unbekannte Vandalen unter anderem in der Gebrüder-Grimm-Straße und in der Realschulstraße ihr Unwesen getrieben haben, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Nach aktuellem Kenntnisstand schlugen sie an mindestens fünf Wägen die Scheiben ein. Unter anderem an einem blauen Citroën, der in der Gebrüder-Grimm-Straße abgestellt war. Auch die Schaufensterscheibe von Büroräumen eines Zeitungsverlages in der Realschulstraße schlugen die Vandalen ein. Insgesamt entstanden Schäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss noch geprüft werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Polizeimeldung Hessen