Unwetter fegt über Region: Zahlreiche Einsätze in Main-Spessart, Würzburg und Südhessen

Laut Deutschem Wetterdienst waren in einer halben Stunde 60 Liter pro Quadratmeter gefallen. Zahlreiche Keller liefen voll, Bäume und Bauzäune stürzten um, Straßen verschlammten, Gullydeckel wurden hochgedrückt. Eine Einsatzleitung koordinierte die Einsätze vor Ort in Marktheidenfeld mit Verantwortlichen der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks, so Pressesprecher Benedict Rottmann von der Feuerwehr. Auch zwei Industriebetriebe in Marktheidenfeld waren betroffen. In einer Firma stürzte ein Hallendach ein, in einem anderen Unternehmen stand Wasser im Keller - in einem Hochregallager gar kniehoch.

In Birkenfeld und Tiefenthal waren alle Keller in der Ortsmitte und an der Hauptstraße vollgelaufen. Die Wasser waren zu viel für die Kanalisation, Kanaldeckel wurden herausgedrückt, Schlamm wälzte sich von den Hängen und durch Ortsstraßen. Laut Birkenfelds Bürgermeister Achim Müller schoben Radlader Schlamm und die Hagelschicht weg. Mehrere Feuerwehren und das THW pumpten 30 Keller in Birkenfeld leer, um 20 weitere kümmerten sich die Einwohner selbst. Viele Freiwillige halfen sich gegenseitig, kochten Kaffee für die Helfer. Für Tiefenthal wurde ein Feuerwehrzug aus Gemünden angefordert, um die Keller in der Hauptstraße leerzupumpen, so Feuerwehrsprecher Rottmann.

Unwetter in Birkenfeld

Seit Freitagmorgen sind Bauhofmitarbeiter unterwegs und machen sich ein Bild von den Schäden. Bürgermeister Müller zufolge ist zum ersten Mal eines der fünf Regenrückhaltebecken vollgelaufen. Ohne das Becken hätte es viel schlimmer für Birkenfeld ausgesehen, so seine Einschätzung.

Leitstelle koordiniert Vielzahl an Einsätzen

Auch in Würzburg waren die Einsatzkräfte stark gefordert, wie aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr hervorgeht. Binnen weniger Minuten habe wortwörtlich "Land unter" in Teilen des Gebietes der Integrierten Leitstelle Würzburg geherrscht. Alle Landkreise des Leitstellengebietes seien durch das Unwetter betroffen gewesen. Schwerpunkt des Unwetters bildete jedoch der Kreis Main-Spessart im Bereich Marktheidenfeld, heißt es in der Mitteilung.

Umgehend sei die Leitstelle mit zusätzlichem Personal verstärkt worden, um die zahlreichen Notrufe anzunehmen und die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk zu koordinieren. Die Integrierte Leitstelle ist zuständig für die Stadt Würzburg, den Landkreises Würzburg sowie für die Landkreise Kitzingen und Main-Spessart. Dabei müssen die Disponenten laut Mitteilung nicht nur den Überblick über die Unwettereinsätze behalten, sondern ebenfalls die Einsätze des Rettungsdienstes koordinieren.

Auch in Hessen hatten Unwetter gewütet. Der Hessentag musste unterbrochen werden.

sys/ves