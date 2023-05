Untermain: Kontrollen in und um Bahnhöfe

Schwerpunkte lagen an den Bahnhöfen und in Zügen am Bayerischen Untermain. Trotz einzelner Verstöße ziehen die Behörden eine positive Bilanz. Die Resonanz der Bevölkerung fiel positiv aus. Ab Nachmittag bis in die Nacht hinein bündelten zahlreiche Beamtinnen und Beamte der Polizei Unterfranken sowie der Bundespolizei ihre Kräfte für eine Sonderkontrollaktion in der Region. Der Einsatz wurde von der Polizeiinspektion Obernburg unter der Überschrift „Sicherheitsregion Untermain" koordiniert, auf Seiten der Bundespolizei war die Bundespolizeiinspektion Würzburg verantwortlich. Neben den Schwerpunktkontrollen zur Sicherheit der Reisenden in den Zügen und an Bahnhöfen auf den Strecken der Westfranken- und Kahlgrundbahn spielte auch der Jugendschutz eine wichtige Rolle.

Bei den Kontrollen von Fahrgästen fanden die Polizistinnen und Polizisten in insgesamt acht Fällen Betäubungsmittel. Dabei handelte es sich um jeweils geringe Mengen Marihuana und Haschisch. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und konnten die Personen auch schnell wieder entlassen, nachdem die Maßnahmen beendet waren. In einem Fall beschimpfte ein Jugendlicher die Einsatzkräfte dabei, sodass gegen ihn auch Verfahren wegen Beleidigung hinzukommt. Bei Jugendschutzkontrollen stießen die Polizisten auch auf insgesamt acht Jugendliche, die Zigaretten bei sich hatten und noch nicht volljährig waren. Auch den Tabak stellten die Beamten sicher. Bei weiteren Kontrollen konnten fünf Fahrgäste kein gültiges Fahrticket vorweisen. Sie wurden daher wegen Erschleichen von Leistungen angezeigt. In sieben Fällen mussten die Beamtinnen und Beamten einschreiten, nachdem Personen Bahngleise an Stellen überquert hatten, die dafür nicht vorgesehen waren.

Teil der Aktion waren auch Kontrollmaßnahmen rund um die Bahnhofsbereiche. Der Fahrer eines E-Scooters fiel den Beamten im Umgriff der Miltenberger Bahnhofs auf, da er kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Hinzu kam, dass der 47-jährige Mann deutlich über einem Promille Alkohol im Blut hatte. Neben der Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. In Wörth am Main stellten die Polizisten eine 58-jährige Frau fest, die ihren Pkw mit über 0,5 Promille steuerte. Auch für sie endete die Fahrt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz ist die Folge.

Positives Fazit der Sonderkontrollen Die unterfränkische Polizei, mit allen beteiligten Dienststellen aus Obernburg, Miltenberg, Alzenau, Aschaffenburg und auch die Bundespolizei ziehen bei den Kontrollen eine positive Bilanz. Gemessen an der Anzahl und Dauer der durchgeführten Maßnahmen waren nur wenige Verstöße aufgefallen, die es zu sanktionieren galt. Die gemeinsame Aktion wurde seitens der Bevölkerung offensichtlich als durchaus begrüßenswert wahrgenommen. Für die oftmals nur kurz andauernden Kontrollen zeigten die Menschen weitestgehend Verständnis.

Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. In den frühen Morgenstunden des Montags ist ein Unbekannter in ein Firmengebäude eingestiegen und hat unter anderem zwei Tresore samt Inhalt entwendet. Für den Abtransport wurde ein zwischenzeitlich wieder aufgefundenes Firmenfahrzeug genutzt. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Firmengebäude in der Mörswiesenstraße am frühen Montag zwischen 03:00 Uhr und 04:45 Uhr ereignet. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchwühlte die dortigen Räume. Mit seiner Tatbeute, unter anderem zwei Tresore und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro, flüchtete er unerkannt vom Tatort. Für den Transport nutzte er einen firmeneigenen Kleintransporter, der im Laufe des Montags im Bereich des Hasenhägwegs aufgefunden werden konnte. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und hofft hierbei nun insbesondere auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Aschaffenburg-Damm. Ein grauer Seat Cupra wurde zwischen Sonntagabend, 17:30 Uhr, und Montag, in der Aschaffstraße Höhe der 70er Hausnummern angefahren. Das Auto stand in der Zeit am Straßenrand geparkt.

Aschaffenburg- Österreicher Kolonie. Zwischen Samstag und Montag wurden in der Elsässer Straße, im Bereich der 10er bis 20er Hausnummern, zwei Pkw mutwillig beschädigt. An beiden Fahrzeugen wurde die Fahrertür, vermutlich durch einen Fußtritt, eingedellt.

Kleinostheim. Zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Montag, 07:45 Uhr, wurde die Fensterscheibe einer Metzgerei in der Schillerstraße offensichtlich mutwillig beschädigt.

Goldbach. Am Sonntag, zwischen 15:00 Uhr und 17:15 Uhr, wurde „Am Wingert" ein geparkter Audi im Bereich der linken Fahrzeugseite angefahren. ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Samstag, zwischen 08:00 Uhr und 08:15 Uhr, wurde auf dem Volksfestplatz in der Darmstädter Straße ein VW Transporter im Bereich des Hecks angefahren.

Schöllkrippen. Am Sonntagnachmittag wurde in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:40 Uhr ein weißer Skoda Scala bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand im Tatzeitraum am Sportplatz-Parkplatz in der Häfner-Ohnhaus-Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen

Polizeimeldungen aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg