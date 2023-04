Unter Drogen durch Lohr gefahren - Endstation Polizeikontrolle

Während ein VW Fahrer den kürzlichen Konsum einräumte, schlug bei einem Fiat Fahrer ein Schnelltest auf THC an. Die Weiterfahrt wurde jeweils unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Sollten diese ebenfalls zu einem positiven Ergebnis führen, kommt auf beide Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Im Rahmen der Sachbearbeitung übergab der VW Fahrer den Beamten zudem eine geringe Menge Haschisch. Diesbezüglich ergeht eine Anzeige wegen dem Unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln an die Staatsanwaltschaft Würzburg.

Unfall beim Rangieren in Lohr - Motorradfahrer stürzt

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart. Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es am Donnerstagmorgen in der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße in Lohr. Ein Lastwagen-Fahrer geriet beim Rangieren auf die Gegenfahrbahn und übersah einen dort entgegenkommenden Kraftradfahrer. Dieser musste ausweichen und stürzte dabei von seinem Motorrad. Er blieb glücklicherweise unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

