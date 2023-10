Unter Alkoholeinfluss mit Zweirad gestürzt

Der Grund für den Sturz mit dem Mofa dürfte bei der Alkoholisierung von ca. 1,5 Promille liegen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

Reh ausgewichen und verunfallt

Eußenheim. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitagnachmittag die Kreisstraße, von Münster kommend, in Richtung Aschfeld. Laut Angaben der Fahrzeugführerin wich sie mit ihrem Pkw einem kreuzenden Reh aus und kam dabei mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam schließlich im Graben neben der Fahrbahn auf der Seite zum Liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Karlstadt. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr in der Nacht zum Samstagdie Bundesstraße 26, aus Richtung Stetten kommend, in Richtung Karlstadt. An einer Haarnadelkurve kam der Pkw-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ei nen Abhang. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.