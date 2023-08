Unfallfluchten im Kreis Miltenberg: Zeugen gesucht

Großwallstadt. Zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, wurde ein weißer VW Arteon bei einer Unfallflucht an der vorderen, linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Frühlingstraße.

Wörth. Im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 16.50 Uhr, wurde ein schwarzer 3er BMW offensichtlich mutwillig am Lack beschädigt. Das Fahrzeug stand die Zeit über in der Adalbert-Stifter-Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken