Unfallflucht: Pedelec-Fahrerin Aschaffenburg verletzt

Laut Polizeibericht passierte der Unfall gegen 23.45 Uhr. Der 27-jährige Pedelec-Fahrer war auf er Hanauer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Trockenbrodtstraße fuhr der gesuchte Unfallverursacher mit deinem Auto in die Hanauer Straße ein und missachtete die Vorfahrt des Radfahrers. Dieser stürzte und wurde leicht an der Schulter verletzt. Zu einer Berührung des Autos mit dem Fahrrad war es nicht gekommen. Das schwarze Fahrzeug fuhr davon, ohne dass sich dessen Fahrer um den Gestürzten kümmerte. Der 27-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Hinweise an die Polizei:?Tel. 06021 857-2230

Kupferdiebe in Alzenau und Karlstein

ALZENAU / KARLSTEIN. Mehrere hundert Meter Kupferkabel sind von einem Firmengrundstück in der Marie-Curie-Straße in Alzenau und sechs Kabeltrommeln mit Kupferkabel aus einer Lagerhalle im Kahler Stadtweg in Karlstein gestohlen worden, meldet die Polizei. Den Tatzeitraum gibt die Polizei zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, an. Um in die Lagerhalle in Karlstein zu gelangen, beschädigte der unbekannte Dieb eine Tür und verursachte dabei geringen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Für das Verladen der Trommeln benutzte der Dieb offensichtlich einen Gabelstapler. Ein Zusammenhang der beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Beuteschaden wird dem aktuellen Sachstand nach auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise an die Polizei:?Tel. 06023 944-0

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

SAILAUF. In der Zeit von Montag, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 08:15 Uhr, hat ein Unbekannter zwei Mountainbikes der Marken Canyon und Haibike aus einem Hinterhof in der Pfarrwiese entwendet. Der Dieb konnte mit den Rädern unerkannt entkommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MAINASCHAFF. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag, zwischen 08:50 Uhr und 10:00 Uhr, den Seitenspiegel eines geparkten, schwarzen Opel in der Johann-Dahlem-Straße beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken