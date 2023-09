Unfallflucht in Neuhütten

Als der Fahrer zu seinem Pkw, die Örtlichkeit heißt Rennpfad, zurückkam, stellte er fest, dass er einen Streifschaden an der gesamten rechten Fahrzeugseite hatte. Zuvor hörte er ein Traktorengeräusch. Möglicherweise hatte ein Traktorgespann, beladen mit Holz, den geparkten Seat touchiert. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Lohr. Am Samstag gegen 04.20 Uhr wurde in der Haaggasse ein Kleintransporter angehalten. Der 27-jährige Fahrer des Transporters zeigte den Beamten bei der Kontrolle eine moldauische Fahrerlaubnis vor. Nachdem der Fahrer jedoch bereits seit über einem halben Jahr einen dauerhaften Wohnsitz im Bundesgebiet hat ist seine moldauische Fahrerlaubnis in Deutschland nicht mehr gültig. Er hätte sich um eine deutsche Fahrerlaubnis bemühen müssen. Die Ermittlungen werden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis geführt.

Fahrzeug verkratzt

Lohr. Am Freitag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr wurde ein in der Rexrothstraße abgestellter blauer Skoda beschädigt. Dem Fahrzeug wurden an der hinteren Beifahrertüre lange Kratzspuren beigebracht. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

