Unfallflucht in der Heitkämperstraße in Rödermark

Laut einer Zeugin habe ein Auto, welches unmittelbar vor dem Skoda parkte, zurückgesetzt und sei hierbei gegen den schwarzen SUV gefahren. Ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 10.15 und 10.20 Uhr.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

Einbruch in Bäckerei in Mühlheim

Mühlheim (fg) Über die Glasschiebetür verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag Zugang zu den Verkaufsräumen einer Bäckereifiliale in der Dieselstraße. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Eindringlinge die Innenräume und nahmen einen Tresor aus einem der Büros mit. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagmorgen, 4 Uhr. Der durch das Aufhebeln der Glasschiebetür entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Blauer BMW bei Unfallflucht auf Parkplatz beschädigt

Seligenstadt / Klein-Welzheim (lei) Der Seitenschweller und die Felge hinten auf der Beifahrerseite verkratzt, Schaden etwa 1.000 Euro - dies musste ein BMW-Fahrer am Donnerstagabend auf dem REWE-Parkplatz in der Dieselstraße feststellen, nachdem er dort einkaufen war. Den blauen 1er mit Darmstädter Kennzeichen hatte er gegen 18.30 Uhr neben dem Eingang abgestellt und ein bis dato unbekanntes Fahrzeug sorgte dann innerhalb der darauffolgenden 25 Minuten für das Malheur.

Die Seligenstädter Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Verursacher (06182 8930-0).

Einbrecher stiehlt Bargeld und Schmuck

Birstein (lei) Wer zwischen Dienstag, 15 Uhr und Donnerstag, 18 Uhr, verdächtige Personen im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An den Anlagen" (10er Hausnummern) beobachtet hat, könnte der Kriminalpolizei in Gelnhausen bei der Suche nach Einbrechern helfen, die sich in diesem Zeitraum gewaltsam Zugang zu einer Wohnung verschafft haben. Die Unbekannten hatten die Terrassentür aufgebohrt und im Schlafzimmer einen Tresor mit dem unglücklicherweise in der Nähe deponierten Schlüssel geöffnet. Die Kriminellen ließen Bargeld und Schmuck mitgehen und suchten anschließend das Weite.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen