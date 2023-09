Unfallflucht bei Bischbrunn: Streife stoppt Fahrer

Ein 33-Jähriger fuhr gegen 14:30 Uhr mit seinem BMW in Fahrtrichtung Rohrbrunn als ein entgegenkommender Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache dem Sachstand nach zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn kam, beide Außenspiegel gegeneinanderprallten und durch die Wucht abgerissen wurden. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt jedoch zunächst fort.

Der BMW-Fahrer alarmierte die Marktheidenfelder Polizei. Eine Streife konnte im Rahmen der Fahndung den Mercedes samt Fahrer kurze Zeit später auf dem Hof einer Autowerkstatt feststellen. Es läuft jetzt u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden wird mit insgesamt 2.000 Euro beziffert.

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Äußeren Ring bei einem 21-jährigen Fahrer eines VW drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann unterbunden sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Des Weiteren musste er sich auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Marktheidenfeld eine Blutentnahme gefallen lassen. Der 21-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Unfall mit Kleinkraftrad

Stetten, Ldkr. Main-Spessart. Am Dienstag um 18:20 Uhr befuhr ein 70-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades die Werntalstraße in Richtung Karlstadt. Auf Grund der tief stehenden Sonne übersah er einen geparkten Pkw und fuhr auf diesen auf. Hierbei verletzte er sich an der Hand und begab sich selbständig in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Außenbordmotor entwendet

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Zwischen dem 21.09.2023 und dem 26.09.2023 wurde in der Johann-Schöner-Straße aus einem Gartengrundstück ein Außenbordmotor von einem im Grundstück stehenden Motorboot entwendet.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Meldungen der Polizei Karlstadt