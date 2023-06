Unfallflucht am Würzburger Ludwigkai

Er hatte den schwarzen Hyundai dort ordnungsgemäß am Donnerstagabend um 21:45 Uhr in einer Parklücke abgestellt. Die Schadenshöhe wird mit 4.500 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in dem genannten Fall wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

WÜRZBURG/VERSBACH. Zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag wurde in der St.-Rochus-Straße ein schwarzer E-Scooter der Marke Ninebot durch einen unbekannten Täter entwendet. Der 48-jährige Geschädigte hatte das Fahrzeug dort vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Der Beuteschaden wird mit 500 Euro angegeben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.

Unter Alkoholeinfluss auf E-Roller unterwegs

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Montagmorgen wurde in der Dreikronenstraße die Fahrerin eines E-Scooters durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei der jungen Frau Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die 21-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt