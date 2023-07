Unfallflucht am Kleinostheimer Kreisverkehr

Gegen 7.20 Uhr hat sich der Unfall ereignet. Ein Lkw ist hierbei einem roten Skoda Fabia aufgefahren, als dieser verkehrsbedingt am Kreisverkehr an der Autobahnabfahrt Kleinostheim abbremsen musste. Der Skoda-Fahrer wartete am rechten Fahrbahnrand in Richtung Kleinostheim auf den Lkw. Dieser ist jedoch in Richtung Aschaffenburg davongefahren, ohne sich zu erkennen zu geben.

An dem Skoda ist ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden. Von dem Lkw ist lediglich bekannt, dass er einen Lack in der Farbe Metallic-blau haben muss.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:30 und 16:30 Uhr, hat ein Unbekannter die Beifahrerscheibe eines BMW X5 eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Das Fahrzeug stand in einem Hof in der Klingerstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken