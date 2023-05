Unfall zwischen PKW und Pedelec in Karlstadt

An der Einmündung zur Ringstraße wollten beide Verkehrsteilnehmer zeitgleich abbiegen, wodurch die 76-jährige Pedelec-Fahrerin das Gleichgewicht verlor, zu Boden stürzte und sich leichte Schürfwunden zuzog. An ihrem Pedelec entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnte sie selbstständig ihren Weg fortsetzen.

Auto beschädigt und geflüchtet

Zellingen. Zwischen Donnerstag und Freitag wurde ein PKW in der Eichenstraße in Zellingen beschädigt. Aufgrund der Spuren am Unfallort ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug einer 24-Jährigen von einem unbekannten Wagen beim Ein- oder Ausparken auf einem der dortigen Anwohnerparkplätze beschädigt wurde. Der Sachschaden am Fahrzeug der Geschädigten liegt bei ca. 1500 Euro.

In Gartenhaus eingestiege

Arnstein. In der Zeit zwischen dem 12. April und dem 05. Mai wurde in ein Gartenhaus auf einem Gartengrundstück nahe der Schweinfurter Straße von Arnstein eingebrochen. Der Täter entwendete in dieser Zeit Gartenwerkzeug und Campingausrüstung im Wert von ca. 525 Euro. Zu einem Sachschaden am Gartenhaus kam es glücklicherweise nicht.

Karlstadt. Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag wurde ein sog. Pedelec der Marke Kalkhoff vor einem Haus in der Brunnengasse von Karlstadt entwendet. Das Pedelec war zwar mittels eines Schlosses versperrt, wurde jedoch trotzdem vom Täter mitgenommen. Der Beuteschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500 Euro.