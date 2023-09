Unfall mit Motorrad bei Bessenbach - Unfallzeuge gesucht

Dem Sachstand nach ist es gegen 11:45 Uhr zu dem Sturz gekommen. Ein noch unbekannter kleiner Pkw ist demnach von Oberbessenbach in Richtung Mespelbrunn auf der Staatsstraße 2312 unterwegs gewesen. Ein Mazda-Fahrer und der 46-jährige Fahrer einer Ducati waren in gleicher Richtung auf der Straße unterwegs.

Als der Kleinwagen mit Aschaffenburger Zulassung auf der Strecke bremste, musste auch der Fahrer des Mazdas abbremsen. In der Folge verlor der an letzter Stelle nachfahrende Motorradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad und kam zum Sturz. Dabei verletzte der Mann sich leicht.

Die Polizei Aschaffenburg ist mit den Unfallermittlungen betraut. Der unbekannte Kleinwagen hatte seine Fahrt nach dem Sturz unvermindert fortgesetzt. Es ist den derzeitigen Ermittlungen nach möglich, dass der Fahrer oder die Fahrerin das Unfallgeschehen hinter sich nicht wahrgenommen hat. Die Beamten hoffen dennoch, dass sich der Fahrer aufgrund der Strecke und Uhrzeit an die Fahrt erinnert und sich bei den Unfallermittlern meldet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Mehrere Autos in Hösbach zerkratzt

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter gleich mehrere Fahrzeuge in einem Straßenzug absichtlich zerkratzt. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise in den Fällen

Der noch unbekannte Täter hat dabei mindestens zehn Pkw verschiedener Marken am Lack mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Fahrzeuge standen allesamt in der Hauptstraße, teilweise in Hofeinfahrten und auch auf der Straße geparkt. Der Tatzeitraum lässt sich lediglich auf den späten Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, bis zum Sonntagnachmittag eingrenzen. Ein genauerer Zeitpunkt kann derzeit noch nicht benannt werden.

Die Schadenshöhe dürfte schätzungsweise im fünfstelligen Bereich liegen. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Beobachtungen möglicher Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall in Hösbach ist ein Lada frontal mit einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt kollidiert.

Rettungsfahrzeug bei Zusammenstoß beschädigt - Wer sah den Lada?

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagnachmittag ist es zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw gekommen. Die Unfallermittler suchen zur Rekonstruktion des Geschehens auch mögliche Zeugen, die den Pkw bereits vor der Kollision haben fahren sehen.

Um 14:00 Uhr hatte sich der Unfall ereignet. Das Fahrzeug des Rettungsdienstes befand sich mit Sondersignalen auf der B26 von Hösbach in Richtung Sailauf auf dem Weg zu einem Einsatz. Entgegenkommende Fahrzeuge hatten sich an der Stelle bereits am rechten Fahrbahnrand eingeordnet, um dem Rettungswagen Platz zu schaffen. Den bereits Platz machenden Fahrzeugen nachfolgend kam schließlich ein 22-jähriger Fahrer eines Ladas hinterher, der mit dem Rettungswagen frontal kollidierte.

Dem Sachstand nach war das Fahrzeug des Rettungsdienstes bereits mit deutlich verringerter Geschwindigkeit unterwegs, sodass glücklicherweise niemand durch den Aufprall verletzte wurde.

Der Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich. Der unfallbeschädigte Lada war nicht mehr fahrtauglich. Auch der Rettungswagen konnte die Fahrt nicht mehr fortsetzen Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Hinweise auf Alkohol oder Drogenkonsum bei den Unfallbeteiligten liegen nicht vor. Der Lada ist jedoch anderen Verkehrsteilnehmern bereits im Bereich Heigenbrücken mit einer unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Die Unfallermittler bitten daher Zeugen oder möglicherweise bereits vor dem Unfall gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Auch Unfallzeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, sollen sich melden.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG - NILKHEIM. Zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntag, 22:00 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A4 bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Zeit auf dem Parkplatz einer Bar im Magnolienweg.

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 18:00 Uhr, wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Conway aus einem Hof entwendet. Der Tatort befindet sich in der Hauptstraße im Bereich der 30er Hausnummern. Ebenfalls in der Hauptstraße, im Bereich der einstelligen Hausnummern, wurde zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Sonntag, 15:30 Uhr, ein blau-goldenes Mountainbike der Marke Santa Cruz entwendet. Das Rad stand in der Zeit in einer Garage. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und prüft einen Zusammenhang.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntag 15:30 Uhr, wurde ein grauer Skoda Kodiaq bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto war in der Bavariastraße geparkt.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Sonntag, 09:00 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A4 Avant an der Fahrerseite mutwillig zerkratzt. Das Auto stand in der Zeit in der Sudetenstraße.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag wurde ein schwarzer Hyundai i30 zwischen 07:50 Uhr und 14:00 Uhr bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Pkw stand in der Sportfeldsiedlung geparkt.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr, und Freitag, 01:20 Uhr, hat ein Unbekannter einen gelben Hyundai Atos mutwillig an der Beifahrerseite beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Spessartstraße.

