Unfall mit Linienbus in Wertheim: 50.000 Euro Schaden

Die Frau fuhr gegen 7.30 Uhr auf einem Feldweg und bog links auf den Götzenberg ab. Hierbei streifte

sie mit der linken Seite des Busses eine kniehohe Mauer. Anschließend fuhr sie

talabwärts in Richtung Hauptring. An der Einmündung setzte die 51-Jährige wieder

zum Linksabbiegen an. Hierbei streifte sie mit der rechten Fahrzeugseite des

Busses eine Hausfassade und einen Bauschuttcontainer. Am Fahrzeug entstand

Sachschaden von 50.000 Euro. Die Beschädigungen an der Fassade und dem Container

sowie der Mauer werden auf rund 700 Euro geschätzt. Die Fahrerin und die zehn im

Bus befindlichen Kinder blieben unverletzt. Ein Alkoholtest bei der Busfahrerin

verlief negativ und Verdacht auf eine Rauschgiftbeeinflussung konnten nicht

festgestellt werden.

Wertheim: 2.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen

geparkten Seat Ibiza in Wertheim. Das Fahrzeug stand am Montag zwischen 12 Uhr

und 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Berliner Ring". Die Höhe des

entstandenen Schadens an der hinteren linken Tür wird auf rund 2.000 Euro

geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Grünsfeld-Krensheim: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte Anfang der Woche einen Opel Astra in

Grünsfeld-Krensheim. Der Pkw war zwischen 15.45 Uhr am Montag und 7 Uhr am

Dienstag in der Seestraße geparkt. Der Täter oder die Täterin zerkratzte in

dieser Zeit den Opel oberhalb der hinteren Tür an der Fahrerseite, sodass ein

Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

machen konnten oder Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu

melden.

Bad Mergentheim: Graffitis an Schule gesprüht

Unbekannte beschädigten am Sonntag eine Schule in Bad Mergentheim. Die Täter

brachten einen Schriftzug an dem Gebäude in der Maurus-Weber-Straße an und

flüchteten. Die Kosten für die Reinigung werden auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu

melden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn