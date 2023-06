Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf dem Aschaffenburger Stadtring

Gegen 15.30 war ein 62-jähriger Seat-Fahrer auf dem Ring in Richtung Schönbornstraße unterwegs. In Höhe der Abfahrt zum Klinikum kam er rechts gegen den Bordstein und anschließend nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende Frau in einem VW Tiguan versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Seat kollidierte mit dem VW, der mit seinem Heck noch mit einer Mauer kollidierte, ehe er zum stehen kam. Auch ein entgegenkommender VW Golf unternahm einen Ausweichversuch. Auch er konnte den Zusammenstoß mit dem Seat nicht vermeiden. Nach dem Zusammenstoß mit dem Golf kam der Seat an einer Mauer zum stehen.

Der Seat- und der Golf-Fahrer mussten nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Nach ersten Erkenntnissen zogen sie sich aber nur leichtere Verletzungen davon. Als Unfallursache ist ein medizinischer Grund nicht ausgeschlossen.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Der Ring musste im Bereich der Unfallstelle für rund 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Ralf Hettler