Unfall mit Bus: Frau schwer verletzt

Die 67-Jährige wollte ihren Bus in der Bushaltestelle „Im Sandfeld" in Lohr noch erwischen. Zunächst stieg sie als Beifahrerin aus einem Auto aus und rannte hinter dem Wagen über die Straße zum Bus. Der Bus fuhr gerade in die Bushaltestelle ein und stieß frontal mit der Frau zusammen. Die Frau zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu, sodass sie mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg geflogen werden musste.

Schaden am Auto verursacht und weggefahren

Lohr. Am Freitag gegen 17.30 Uhr hatte ein Mann seinen BMW auf dem Parkplatz am E-Center Engelhard abgestellt. Als er gegen 17.50 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, fand er es beschädigt vor. Hier wurde vermutlich beim Aus- oder Einparken die rechte Fahrzeugseite des BMW beschädigt. Der Verursacher war weggefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund750 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lohr unter Tel. 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Polizei Lohr/mm