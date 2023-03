Unfall in Wertheim: Mann verletzt

Offensichtlich übersah der 43-Jährige den an der Kreuzung zwischen Höhefeld und Neubrunn vorfahrtsberechtigten Ford. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Person nach Aufprall leicht verletzt

Lauda-Königshofen. Am Montagmittag fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Opel auf einen in der Bürgermeister-Kolb-Straße in Lauda-Königshofen stehenden VW auf, wodurch eine Person verletzt wurde. Augenscheinlich bemerkte der Opel-Lenker das Fahrzeug des verkehrsbedingt haltenden 41-Jährigen zu spät. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden erstreckt sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Brand in einer Biogaseinspeiseanlage

Bad Mergentheim. Am Montagvormittag kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Biogaseinspeiseanlage in Bad Mergentheim. Durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass Batterien in Brand geraten sind. Die Ursache hierfür ist noch unklar. Von einem Fremdverschulden ist nach aktuellem Stand nicht auszugehen. Die Anlage wurde vom Netz genommen. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn