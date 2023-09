Unfall in Marktheidenfeld - Motorradfahrer verletzt

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die Baumhofstraße und wollte nach links auf einen Supermarktparkplatz abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden 18-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer auf die Windschutzscheibe des VW Polos geschleudert, worauf diese zerbrach. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt.

Hausfassade in Erlenbach beschädigt - Verursacher gesucht

ERLENBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwoch, in der Zeit von 10:30 bis 17:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die Fassade eines Hauses in der Oberen Gasse in Tiefenthal. Der Unbekannte verursachte einen Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Tel. 09391/9841-0 zu melden.