Unfall in Lohr - Verkehrsinsel überfahren

Die Unfallverursacherin blieb dabei unverletzt. Der entgegenkommende Fahrzeugführer wurde zur medizinischen Kontrolle vorsorglich ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Außenspiegel von Auto in Stetten abgefahren und geflüchtet

Stetten, Ldkr. Main-Spessart. Am Dienstag um 20:30 Uhr hörte der Eigentümer des in der Sennrainstraße geparkten grauen Seat einen lauten Knall. Im Anschluss stellte er fest, dass der linke Außenspiegel seines Pkw beschädigt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500,- Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Geparkten Pkw in Karlstadt angefahren und geflüchtet

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 17:50 Uhr wurde der Am Tiefen Weg geparkte schwarze VW Golf links am Heck verkratzt. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 800,- Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Regenrinne in Arnstein beschädigt und geflüchtet, Fahrer wurde ermittelt

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart. Am Dienstag um 14:23 Uhr teilte der Hauseigentümer mit, dass soeben ein Lkw die Regenrinne in der Wernstraße touchierte und dabei beschädigte. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von 800,- Euro zu kümmern, jedoch konnte der 64-jährige über das abgelesene Kennzeichen ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Hauswand und Hausanschlusskasten in Stetten beschädigt und geflüchtet

Stetten, Ldkr. Main-Spessart. Am Montag zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde in der Urbanusstraße eine Hauswand und ein Hausanschlusskasten beschädigt. Das Spurenbild deutet auf einen Pkw-Anhänger. Der unbekannte Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von insgesamt 700,- Euro zu kümmern.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt