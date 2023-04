Gegen 12 Uhr war eine 73-jährige Opel-Fahrerin auf der Hauptstraße in Richtung Mespelbrunn unterwegs, als sie vermutlich während der Fahrt ohnmächtig wurde. Der Opel der Frau steuerte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Fiat.

Während der Fiatfahrer mit einem Schrecken davonkam, musste die Fahrerin des Opels reanimiert werden. Zufällig befand sich ein Notarzt in der Nähe der Unfallstelle. Er begann sofort, die Frau wiederzubeleben und bekam dabei schnell Unterstützung von einem Feuerwehrmann, der in der Nachbarschaft wohnt. Die beiden Ersthelfer wurden durch Feuerwehr, Sanitäter und die Helfer vor Ort bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes unterstützt.

Nach der erfolgreichen Wiederbelebung und der Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sowohl am Opel als auch am Fiat entstanden erhebliche Sachschäden, die sich weit über 10.000 Euro summieren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Heimbuchenthal sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Hauptstraße war bis zum Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten gegen 13.30 Uhr in beiden Richtungen komplett gesperrt.



Ralf Hettler