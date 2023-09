Unfall in Haibach: Gas und Bremse verwechselt

Gegen 8 Uhr wollte eine 27-jährige Peugeot-Fahrerin in Haibach von der Münchstraße in die Eckener Straße links einbiegen. Hierbei verwechselte sie vermutlich Gas und Bremse. Sie prallte mit ihrem Wagen in eine Hauswand und kollidiert mit einem entgegenkommenden VW. Die VW-Fahrerin hatte die Situation rechtzeitig erkannt und ihren Wagen bis zum Stillstand abgebremst.

Glück im Unglück hatten die drei Insassen der beiden Fahrzeuge. Lediglich die Peugeot-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert, überstand den Unfall jedoch augenscheinlich ohne Verletzungen. Die 53-jährige VW-Fahrerin und ihre Mitfahrerin blieben ebenfalls unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf weit über 10.000 Euro summieren. Die Feuerwehr Haibach sicherte die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn. Die Eckener Straße musste im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde gesperrt werden.

Ralf Hettler