Unfall in Gelnhausen: Fußgängerinnen schwer verletzt

Gegen 18.25 Uhr befuhr ein 83 Jahre alter Mann in seinem grauen Ford Kuga die Freigerichter Straße in Richtung der Autobahn 66. In Höhe der Hausnummer 2 befindet sich ein Fußgängerüberweg, welcher durch eine Lichtzeichenanlage geregelt ist. Der 83-Jährige aus Linsengericht übersah wohl das Rotlicht und habe die zur selben Zeit querenden Fußgängerinnen angefahren; diese wurden hierbei schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Fußgängerampel für die beiden Passantinnen grün angezeigt haben. Weitere

Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Drei Lastkraftwagen bei Unfall beteiligt

Bundesstraße 43a/Hanau (fg) Sachschaden in Höhe von rund 110.000 Euro entstand bei einem Unfall unter Beteiligung dreier Lastkraftwagen am Montagabend auf der Bundesstraße 43a in Fahrtrichtung Dieburg. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zwischen dem Autobahnkreuz Hanau und der Anschlussstelle Hanau-Wolfgang zeitweise voll gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah ein 33 Jahre alter Lastkraftwagenfahrer gegen 17.30 Uhr offenbar das dortige Stauende und fuhr auf einen bereits stehenden Lastkraftwagen auf; dieser wurde wiederum auf eine davorstehende Sattelzugmaschine geschoben. Der 33-Jährige zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden anderen LKW-Lenker im Alter von 21 und 53 Jahren blieben offensichtlich unverletzt.

Sicherheit von Schülerinnen und Schülern im Fokus

Hanau (jm) Die Verkehrssicherheit unserer "Kleinsten" hatten Beamtinnen und Beamte der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste am Montag im Fokus und führten zwischen 7.30 bis 10.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in Höhe der Wilhelm-Geibel-Schule sowie der Otto-Hahn-Straße durch. Im Rahmen des Schulbeginnes nach den Herbstferien ist es immens wichtig im Bereich von Schulen Präsenz zu zeigen und auf die besondere Schutzbedürftigkeit von Schülerinnen und Schülern hinzuweisen. Hierbei bekamen die Ordnungshüter Unterstützung von Schülerinnen und Schülern der Wilhelm-Geibel-Schule. Während die Polizei die Fahrzeuge der Kontrollstelle zuführte, wurden im Anschluss unter dem Motto "Blitz für Kids" durch Schulkinder grüne und gelbe Karten an die Autofahrer verteilt. Hierbei traten die Kinder selbst als kleine "Helfer" in Aktion und sprachen die Autofahrer direkt an. Sie bedankten sich bei den vorbildlichen Fahrerinnen und Fahrern und überreichten eine grüne Karte für das Einhalten der Geschwindigkeit. Gelbe Karten hingegen bekamen die Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs waren. Zudem mussten sie sich den Fragen der Kinder stellen; diese übergaben 44 grüne und neun gelbe Karten an die Verkehrsteilnehmer. Insgesamt wurden drei Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet. Ziel der Aktion ist die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Mit solchen Kontrollen möchten die Ordnungshüter an eine rücksichtsvolle und vorausschauende Fahrweise der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer appellieren. Zudem haben Erwachsene eine Vorbildfunktion und können durch umsichtiges Verhalten einen entscheidenden Beitrag leisten, damit die Kinder sicher zur Schule kommen.

Zeugen gesucht: Wer sah den Zusammenstoß?

Hanau/Mittelbuchen (jm) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am letzten Dienstag (24. Oktober) im Kreuzungsbereich Alte Rathausstraße/Wachenbuchener Straße/Kilianstädter Straße/ Kesselstädter Straße ereignet hat und bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 7.30 Uhr war ein 28 Jahre alter Mann aus Mittelbuchen mit seinem schwarzen Audi auf der Wachenbuchener Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Alte Rathausstraße weiterfahren. Eine 50-Jährige aus Mittelbuchen befuhr mit ihrem weißen Skoda Fabia die Alte Rathausstraße und wollte links in Richtung Kesselstädter Straße abbiegen. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Caddy zusammen. Der Audi-Lenker sowie die 50 Jahre alte Fahrzeugführerin kamen in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von 19.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizei Maintal zu melden.

Autoknacker stahlen Werkzeug

Hanau/Klein-Auheim (jm) Diebe hatten es in der Nacht zum Montag in der Straße "Zum Flurkreuz" offensichtlich auf Werkzeug abgesehen. Zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 6 Uhr, öffneten sie das Fenster eines im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten weißen Mercedes Transporter und gelangten anschließend ins Innere des Wagens. Aus dem Handwerkerfahrzeug stahlen die Täter unter anderem Werkzeugkoffer und Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Polizei kann mutmaßlichen Schmierfink auf frischer Tat festnehmen

Sinntal (neu) Einen mutmaßlichen Schmierfink konnte eine Streife der Schlüchterner Polizei in der Nacht zu Dienstag auf frischer Tat festnehmen. Gegen 2.50 Uhr fiel einem Autofahrer auf, wie ein junger Mann die Wände einer Bushaltestelle am Bahnhof in Sterbfritz mit einem Filzstift vollkritzelte und verständigte daraufhin die Polizei. Die Ordnungshüter konnten an besagter Stelle wenig später einen 27 Jahre alten amtsbekannten Mann antreffen, der wohl für die Schmierereien in Frage kommt. Am Dienstag soll nun geklärt werden, ob die Verkehrsgesellschaft Anzeige erstatten möchte.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen