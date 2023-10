Unfall in Dieburg: Rollerfahrerin und Sozia verletzt - Polizei sucht Zeugen

Die 17-jährige Fahrerin eines Motorrollers mit ihrer ebenfalls 17-jährigen Sozia befuhren die L3114 aus Groß-Zimmern kommend in Fahrtrichtung Dieburg. Im Kreisverkehr "Sauer-Sohn-Kreisel" kam es zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Unfallverursacher.

Der Unfallverursacher soll mit einem weißen Transporter von der K128 in den Kreisverkehr eingefahren sein, ohne hierbei die Vorfahrt des Motorrollers zu achten. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem Motorroller, bei dem sich die Fahrerin, sowie ihre Sozia leichte Verletzungen zuzogen. Zur weiteren Abklärung wurden sie zunächst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der bislang unbekannte Fahrer des Transporters entfernte sich anschließend unerlaubt, über die Groß-Zimmerner Straße in Richtung Dieburg Innenstadt, von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071-9656-0 zu melden.