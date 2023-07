Unfall im Begegnungsverkehr bei Rothenfels - Mann verletzt

Dem 41-jährigen LKW-Fahrer kam ein unbekannter weißer Mercedes LKW entgegen und touchierte den linken Außenspiegel, sodass dieser einklappte und die Fahrerscheibe zerstörte.

Durch die Splitter der Fahrerscheibe wurde der 41-Jährige leicht verletzt. Er zog sich Schnittverletzungen im Gesicht, am linken Unterarm, sowie am linken Schienbein zu. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 09391/9841-0.

Schranke in Hasloch beschädigt

HASLOCH, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwochmorgen, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Schranke an der Abkürzung nach Altenbuch, am Schwarzen Weg in der Nähe des Wanderparkplatzes, beschädigt.

Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden, Tel. 09391/9841-0.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Batteriehauptschalter aus Bagger in Lohr gestohlen

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart In der Nacht vom 04.07. auf den 05.07.2023 wurde in der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße ein abgestellter Bagger angegangen. Ein unbekannter Täter gelangte an die Elektrik des verschlossenen Baggers und entfernte dort einen Batteriehauptschalter, sodass der Bagger nicht mehr funktionstüchtig war. Der Beutewert wird auf 50,- Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de



Geparkten Pkw in Lohr beschädigt und davongefahren

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin stellte im Zeitraum zwischen dem 03.07. und dem 05.07.2023 ihre Mercedes A-Klasse auf einer Parkfläche am Kaibachplatz ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie massive Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront und der Fahrertüre fest, welche durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht worden sind. Der Sachschaden wird auf 5.000,- Euro geschätzt. Eine Nachbarschaftsbefragung hinsichtlich des Verursachers verlief bislang ergebnislos.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Reh bei Zusammenprall mit Transporter in Gemünden getötet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 06:25 Uhr befuhr eine 37-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11. Zwischen Kleinwernfeld und Hofstetten kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw Ford Transit entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Auffahrunfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 17:20 Uhr befuhr eine 42-jährige Skoda-Fahrerin die Kreisstraße MSP 19 von Ruppertshütten kommend in Richtung B 26. An der Einmündung zur B 26 musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 26-jähriger Volvo-Fahrer fuhr hierbei aus Unachtsamkeit auf den stehenden Pkw auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 3.000,- Euro.

Meldungen der Polizeistation Gemünden

Alkoholisiert mit E-Scooter in Arnstein unterwegs

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: Mit gut 500,- Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot endete für einen 40-jährigen aus Arnstein seine Fahrt mit einem Elektrokleinstfahrzeug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bei einer Verkehrskontrolle im Ortsbereich von Arnstein wurde kurz vor Mitternacht seine Alkoholisierung festgestellt; bei einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Polizeidienststelle ergab sich dann ein Wert von umgerechnet 0,52 ?, die Weiterfahrt wurde daher unterbunden. Die Polizei weist darauf hin, dass für E-Scooter in weiten Teilen dieselben Regeln wie für Kraftfahrzeuge gelten (Verbot der Handynutzung, 0,0 ?-Grenze für Fahranfänger), Versicherungspflicht, technische Ausrüstungsvorschriften und ein Mindestalter von 14 Jahren.

Windböe schleudert Schuld in Auto

Karlstadt-Wiesenfeld, Lkr. Main-Spessart: Auf ihrem Weg nach Hause hatte am Mittwoch gegen 16:45 Uhr eine 49-jährige Frau aus Lohr schlechtes Timing. Just als sie ein vorübergehend aufgestelltes Verkehrszeichen im Bereich Karlstadter Straße / Am Götzberg passierte, wurde dieses durch eine Böe gegen ihren vorbeifahrenden Renault geschleudert, dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500,- Euro.

Meldungen der Polizeiisnpektion Karlstadt