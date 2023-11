Unbekannter stiehlt Babynahrung am Untermain - Polizei sucht Zeugen

Gegen 13:50 Uhr ist eine Mitarbeiterin des Elsenfelder Drogeriemarkts in der Bahnhofstraße auf einen verdächtigen Mann aufmerksam geworden, der mit einer Einkaufstasche den Kassenbereich passiert hatte, ohne etwas zu bezahlen. Die Kassiererin konnte jedoch mehrere Packungen Folgemilch sehen, die der Unbekannte in die Tasche gepackt haben musste. Der mutmaßliche Dieb ließ sich auf Ansprache nicht aufhalten und flüchtete samt Beute über den Parkplatz weiter in unbekannte Richtung.

Zu ähnlichen Fällen ist es am gleichen Tag auch in Filialen des Drogeriemarkts in Alzenau, Mömbris, Stockstadt und Aschaffenburg gekommen. Hier erkannten die inzwischen informierten und sensibilisierten Mitarbeiter der Geschäfte jedoch den Mann und sprachen ihn rechtzeitig an, sodass es zu keinem weiteren vollendeten Diebstahl gekommen ist. Die Polizei geht derzeit von demselben Täter aus, der an den verschiedenen Orten aufgetreten ist.

Er konnte wie folgt beschrieben werden:

Zwischen 175 cm und 180 cm groß

Circa 35 Jahre alt

Trug eine weiße Jacke, eine schwarze Hose und hatte eine Umhängetasche bei sich

Hatte ein ALDI-Plastiktüte bei sich

Die Ermittlungen zu dem Diebstahl führt die Polizeiinspektion Obernburg. Insbesondere Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Fluchtfahrzeug oder möglichen Mittätern geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Unfall im Baustellenbereich: Polizei sucht Zeugen

Klingenberg. Im Baustellenbereich auf der B469 zwischen Wörth und Klingenberg (Fahrtrichtung Miltenberg) ist am Mittwoch gegen 06:20 Uhr ein Unbekannter gegen eine Warnbarke gefahren, sodass diese umgekippt ist. Zwei nachfolgende Fahrzeuge sind über den Gegenstand gefahren und wurden an den Reifen beschädigt. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken