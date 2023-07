Unfall - Fahrradfahrerin in Marktheidenfeld leicht verletzt

Gegen 16:00 Uhr befuhr der 26-Jährige mit seinem Pkw die Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und wollte nach rechts auf den Äußeren Ring abbiegen. Hierbei übersah er die Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Kollision wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Sie wurde zur Abklärung möglicher weiterer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.100 Euro geschätzt.

Geldbörse und Handy gestohlen in Triefenstein Polizei überführt Tatverdächtigen

TRIEFENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. Eine Geldbörse, sowie ein Handy im Wert von 200 Euro, soll ein 16-jähriger Jugendlicher am Mittwochabend im Waldbad in Triefenstein bei einem 48-jährigen Schwimmbadbesucher entwendet haben.

Nach der Anzeigeerstattung führten die Ermittlungen der Polizei Marktheidenfeld rasch zu dem 16-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Main-Spessart. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erlassen. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung konnten die entwendeten Gegenstände aufgefunden, sichergestellt und zurückgegeben werden. Das Handy war jedoch zwischenzeitlich dem Sachstand nach durch den Tatverdächtigen zerstört worden.

Im Zuge der Durchsuchung konnten weitere Gegenstände gefunden werden, die mutmaßlich ebenfalls gestohlen worden waren. Hierzu laufen die Ermittlungen.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Verkehrsunfall beim Abbiegen in Lohr

Lohr-Rodenbach, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen etwa gegen 07:00 Uhr übersah der Fahrzeugführer eines LKW-Gespannes auf der Staatsstraße 2315 beim Abbiegen nach Rodenbach eine aus Lohr am Main in Richtung Marktheidenfeld fahrende Fahrzeugführerin eines PKW. Es kam hierbei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Fahrzeugführerin mit leichten Verletzungen in das Klinikum Main-Spessart Lohr am Main kam. Es waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Rodenbach und Lohr am Main im Einsatz. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Sachbeschädigung an PKW in Lohr am Main

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Im Tatzeitraum vom 17.07.2023, 09:30 Uhr bis 18.07.2023, 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Ruppertshüttener Straße abgestellten PKW vermutlich mittels eines Gegenstandes. Hierbei entstanden entlang der Fahrerseite Schäden im Bereich der Hintertüre.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch wurde der Polizeistation Gemünden angezeigt, dass sich in der Nähe des Burgsinner Bahnhofs kürzlich eine Verkehrsunfallflucht ereignete.

Die Fahrerin eines schwarzen Opel Astra parke ihr Fahrzeug im Unfallzeitraum von Freitagvormittag bis Dienstagabend in der Nähe der Bahnstrecke. Als sie ihren Wagen nach einigen Tagen wieder aufsuchte, stellte sie eine Beschädigung im Bereich des hinteren Stoßfängers fest.

Dort war vermutlich ein anderes Kfz beim Wenden oder Rangieren angestoßen. Der entstandene Unfallschaden wird auf mindestens 500 Euro beziffert.

Die Polizeistation Gemünden bittet um Hinweise zur Ermittlung des Unfallflüchtigen, welche unter Tel. 09351-9741-0 entgegengenommen werden.

Meldungen der Polizeistation Gemünden