54-Jähriger greift Fahranfängerin in Lohr an

Ein „erfahrener“ Verkehrsteilnehmer war mit dem Verhalten einer 19-Jährigen Fahranfängerin nicht einverstanden. Nachdem diese an einer Engstelle gehalten hatte, begann der 54-Jährige Golf Fahrer hinter der Opel Lenkerin zu hupen. Im Anschluss folgte er der Fahranfängerin mit seinem Pkw und fuhr ihr immer wieder sehr nahe auf. Schließlich überholte der 54-Jährige das Fahrzeug der jungen Frau, nötigte diese zur Vollbremsung und stellte sie zur Rede. Hierbei stieß er der Geschädigten unter anderem mit den Händen gegen den Hals. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie Körperverletzung.

Ladendiebstahl in Frammersbach

Frammersbach, Landkreis Main-Spessart Zu einem Ladendiebstahl kam es am Dienstagmittag in einem Supermarkt in Frammersbach. Eine 18-Jährige passierte den Kassenbereich ohne das Diebesgut, eine Packung Kaugummi, zu zahlen. Die Junge Frau erwartet nun eine Strafanzeige.

Kia schleudert bei Rechtenbach von der Straße

Rechtenbach, Landkreis Main-Spessart In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war eine 31-Jährige KIA Fahrerin auf der B 26 unterwegs. Hier stieß sie alleinbeteiligt aufgrund eines Reifenplatzers an die Leitplanke des Rechten Fahrbahnrandes und wurde anschließend nach links über die Gegenfahrbahn in die dortige Böschung geschleudert. Andere Verkehrsteilnehmer wurde hierbei glücklicherweise nicht geschädigt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Vortest war nicht möglich. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Fahrerin vorläufig Beschlagnahmt.

Zeugen zu den pben genannten Vorfällen können sich melden unter Tel. 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Unfall beim Ausparken in Gemünden

Gemünden. Beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz einen Gemündener Grundschule hat ein Mercedes-Fahrer einen Audi angefahren, berichtet die Polizei. Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr wollte ein 30-Jähriger mit seinem Mercedes im Hofweg, auf dem Parkplatz des Kindergartens/Grundschule, rückwärts ausparken. Hierbei stieß er gegen einen geparkten Audi. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3500,- Euro.

Meldung der Polizeistation Gemünden

Verteilerkasten in Karlstadt angefahren - Verursacher flüchtet

Karlstadt-Karlburg, Lkr. Main-Spessart Ein bereits länger zurückliegender Unfallschaden wurde erst jetzt der Polizeiinspektion Karlstadt gemeldet. Ein Servicetechniker hatte am 23. Mai, im Rahmen einer Inspektion, festgestellt, dass ein in der Straße „Rosenanger“, auf Höhe der Hausnummer 10, aufgestellter Verteilerkasten schief steht und entsprechende Unfallspuren aufweist. Augenscheinlich war ein Fahrzeug an dem Verteilerkasten hängengeblieben. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wurde auf 1.500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Mann findet Munition im Garten in Eußenheim

Eußenheim-Bühler, Lkr. Main-Spessart. Am frühen Dienstagabend meldete sich ein Grundstücksbesitzer aus Bühler bei der PI Karlstadt und teilte den Fund einer etwa 10 cm langen Geschosshülse mit. Die Munition hatte der Mitteiler beim Umgraben seines Gartens entdeckt. Dem ersten Anschein nach dürfte es sich um Flak Munition aus dem 2. Weltkrieg handeln. Eine akute Gefährdung durch die Fundmunition geht nach Rücksprache mit einer Fachfirma nicht aus. Das Geschoss wird im Laufe des nächsten Tages durch den Kampfmittelräumdienst abgeholt und entsorgt.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt