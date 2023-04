Unfall beim Abbiegen in Frammersbach - Straße gesperrt

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern gegen 16:30 Uhr in Frammersbach. Hier wurde ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Skoda übersehen, der die Lohrer Straße in Richtung Marktplatz befuhr. Eine 44-jährige Frau übersah den auf der vorfahrtsberechtigten Straße fahrenden Skoda und stieß diesem in die rechte Seite. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 17.500 Euro. Trotz des erheblichen Schadens wurde niemand verletzt. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Frammersbach für rund Minuten gesperrt.

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Eine 44-jährige Lohrerin stellte ihre hellblaue Mercedes A-Klasse auf dem Parkplatz vor dem Seniorenheim in der Vorstadtstraße ab. Als sie ca. 2 Stunden später, gegen 10:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie einen Sachschaden an der Heckstoßstange links feststellen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte den kleinen Mercedes dort offenbar touchiert und es entstanden Lackkratzer in einer Höhe von geschätzt ca. 1500 Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr