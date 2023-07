Unfall bei Roden: Motorradfahrer schwer verletzt

Gegen 08:00 Uhr befuhr der 82-Jährige mit seinem Pkw die Staatsstraße bei Roden und wollte nach links auf die vorfahrtsberechtigte Straße abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Motorradfahrer wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wir auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

Pressemeldung der PI Marktheidenfeld

Folgenschwere Fahrt mit einem E-Scooter

Lohr. Am Montagabend wurde durch eine Streifenbesatzung der Lohrer Polizei eine Person angetroffen, die zwischen der Staustufe und Neundorf mit einem E-Scooter fuhr. Bei einer Kontrolle wurde unteranderem festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war und kein redundantes Bremssystem vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Pressemeldung der PI Lohr

Ackerbrand

Arnstein-Sachserhof. Am Montag um 14 Uhr hatte ein 77-jähriger Landwirt mit seinem Mähdrescher begonnen sein Feld mit Wintergerste zu dreschen. Nachdem dieser das Feld zweimal umrundet hatte, bemerkte er ein Feuer auf der gegenüberliegenden Feldseite. Aufgrund der derzeitigen Dürre sowie den starken Windverhältnissen breitete sich der Brand äußerst schnell aus und griff auch auf das benachbarte Feld über. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren sowie der betroffenen Landwirte konnte der Brand eingegrenzt und im Anschluss auch abgelöscht werden. Beide Felder brannten nahezu komplett ab und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Im Einsatz waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Arnstein, Büchold, Obersfeld, Schwebenried und Aschfeld.

Fußgänger leicht verletzt

Karlstadt. Am Montag um 11 Uhr befuhr ein 80-jähriger Ford-Fahrer die Bodelschwinghstraße in Karlstadt und hielt an einem gekennzeichneten Fußgängerüberweg an. Diesen wollte ein 19-Jähriger nutzen, um die Bodelschwinghstraße zu überqueren, blieb jedoch ebenfalls stehen. Im weiteren Verlauf kam es zwischen beiden Verkehrsteilnehmern offensichtlich zu einem Missverständnis und der 80-Jährige fuhr sowie der 19-Jährige lief zeitgleich los. Folglich touchierte der 80-Jährige mit seinem Ford den 19-Jährigen. Dieser erlitt hierdurch eine Kopfplatzwunde und musste ärztlich versorgt werden. Am Fahrzeug des 80-Jährigen entstand kein Sachschaden.

Pressemeldungen der PI Karlstadt