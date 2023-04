Unfall bei Laufach: Motorradfahrer kollidieren im Gegenverkehr - Zwei Verletzte

Kurz nach 15 Uhr hatte ein 25-Jähriger im Kurvenbereich vor der Kreuzung "Sieben Wege" in Fahrtrichtung Hain die Kontrolle über seine Ducati verloren und geriet in den Gegenverkehr, als er über die Fahrbahn schlitterte. Hierbei kollidierte er mit einem 24-Jährigen, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung mit einem Kraftrad der Marke BMW unterwegs war.

Der BMW-Fahrer konnte seine Maschine weiter unter Kontrolle behalten und einen Sturz verhindern. Er wurde dennoch leicht am Fuß verletzt. Der Ducati-Fahrer musste mit Verdacht auf eine Fraktur am Arm in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Motorrad, das auch gegen die Leitplanke geprallt war, musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise rund 10.000 Euro. Die Polizei Aschaffenburg ist mit den Ermittlungen zur Unfallursache und zum Geschehenshergang betraut.

Zeugenaufrufe

Aschaffenburg-Innenstadt. Bereits am Donnerstag hat ein Unbekannter einen weißen Mercedes im Parkhaus in der Elisenstraße mutwillig beschädigt. Das auf der ersten Ebene abgestellte Auto wurde zwischen 13.55 und 14:45 Uhr am Lack beschädigt und die Scheibenwischer abgebrochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Mömbris. Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Samstag, 11.45 Uhr, ist es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Beschädigt wurde der Außenspiegel an einem schwarzen Renault Megane, der dort geparkt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

