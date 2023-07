Unfall bei Großostheim: Kia-Fahrerin verletzt

Kurz vor 10 Uhr war ein 64-jähriger LKW-Fahrer von Stockstadt kommend in Richtung Niedernberg unterwegs. An der sogenannten Chausseehaus-Kreuzung wollte er nach links nach Aschaffenburg-Nilkheim abbiegen. Dabei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden Kia und prallte mit seinem Lastwagen in die Seite des Kia.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Kia um etwa 180 Grad, kollidierte am Heck mit einem Verkehrszeichen und kam schließlich am Fahrbahnrand zum Stehen. Während der LKW-Fahrer unverletzt blieb, zog sich die Fahrerin des Kia leichte Verletzungen zu. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Der LKW konnte seine Fahrt noch eigenständig fortsetzen. Der Sachschaden summiert sich insgesamt auf über 10.000 Euro. Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle, reinigte die Straße und regelte den Verkehr. Der Kreuzungsbereich musste anfänglich teilweise gesperrt werden.

Ralf Hettler