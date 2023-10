Unfall auf der B26 bei Aschaffenburg

Gegen 16.30 Uhr war der Fahrer eines Sattelzuges auf der Bundesstraße von Stockstadt kommend in Richtung Aschaffenburg unterwegs. In Höhe des Waldfriedhofs musste er verkehrsbedingt abbremsen, was ein hinter ihm fahrender, 26-jähriger VW-Fahrer vermutlich zu spät bemerkte. Er prallte in das Heck des Sattelzuges.

Der Fahrer des VW wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Während der Lastwagen seine Fahrt eigenständig fortsetzen konnten, musste der VW abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro summieren.

Ralf Hettler