Unfall auf der A3: Lastwagenfahrer entfernt sich unerlaubt

Kurz nach 13.30 Uhr war ein 49-jähriger VW-Fahrer in Richtung Würzburg unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Strietwald wechselte plötzlich ein vermutlich roter Lastwagen auf seine Fahrspur. Der VW-Fahrer wich nach links aus und kollidierte dabei mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Mercedes. Beide Fahrer verloren daraufhin die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, prallten in die Betonleitwand und kamen anschließend auf dem Standstreifen zum stehen.

Glück im Unglück hatten sowohl der VW-Fahrer als auch der 31-jährige Mercedes-Fahrer: Beide kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Fahrer des unfallverursachenden Lastwagens setzte seine Fahrt vor, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder diesen zu bemerken.

Die Feuerwehr Aschaffenburg war im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Kurzzeitig musste die Autobahn komplett gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr auf zwei Fahrstreifen vorbeifließen.

Beide Autos haben vermutlich nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei bittet eventuelle Unfallzeugen, sich mit der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach (Telefon 06021-857-2530) in Verbindung zu setzen.

Ralf Hettler