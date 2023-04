Unfall auf der A3 bei Waldaschaff: BMW-Fahrer hat Glück im Unglück

Gegen 15.15 Uhr war der 58-Jährige auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Weibersbrunn und der Kauppenbrücke kam sein Wagen vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit zu weit nach rechts und prallte in das Heck eines Sattelaufliegers. Anschließend kam der BMW stark beschädigt auf der mittleren Spur zum Stehen. Während an dem BMW wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, hatte der Fahrer großes Glück. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt und ist bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt geblieben.

Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeilaufen. Während der BMW abgeschleppt werden musste, konnte der LKW seine Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren.

Ralf Hettler