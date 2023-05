Unfall auf Bürgstädter Kreuzung - Drei Verletzte

Der 23-jährige Mann war dem aktuellen Sachstand nach gegen 20:00 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Staatsstraße in Richtung Großheubach unterwegs. Dort wollte er auf der dortigen Brücke in Richtung Freudenberg abbiegen. Hierbei übersah der Audi-Fahrer offensichtlich einen entgegenkommenden Volvo, an dessen Steuer ein 35-jähriger Mann saß, sodass es zum Zusammenstoß kam.

In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils Beifahrer, die infolge des Unfalls leicht verletzt wurden. Auch der Fahrer des Audis trug leichte Verletzungen davon. Die Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme durch die Miltenberger Polizei stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige aktuell aufgrund eines Fahrverbots keine Kraftfahrzeuge führen durfte. Gegen ihn wird daher nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall, sondern auch wegen Fahrens trotz Fahrverbot ermittelt.

86-Jähriger wendet auf B469 bei Niedernberg

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagnachmittag ist es auf der B469 zu einer gefährlichen Verkehrssituation auf der B469 gekommen. Die Polizei Obernburg ermittelt nun gegen den Fahrer und sucht Zeugen des Vorfalls.

Um 14:30 Uhr konnten Mitarbeiter der Straßenmeisterei im Bereich der Auffahrt Niedernberg beobachten, dass ein silberner VW Bora zumindest kurzzeitig die Richtungsfahrbahn nach Seligenstadt in falscher Richtung, also in Richtung Miltenberg, befuhr. Seinen Fehler mutmaßlich bemerkend, wendete der Fahrer in der Folge im Bereich des Abfahrtsasts und nutzte hierzu beide Fahrstreifen.

Den Beobachtungen nach mussten mehrere Fahrzeuge infolge dessen abbremsen. Die Straßenwärter konnten den 86-Jährigen Autofahrer zum Anhalten bewegen, nachdem er die Bundesstraße verlassen hatte und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Verletzt wurde niemand durch das Fahrmanöver, wie die Polizei meldet.

Die Obernburger Polizei bittet dennoch mögliche weitere Zeugen oder gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Zeugenaufruf

KLEINWALLSTADT-HOFSTETTEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, dem 17. Mai, und Freitag wurden zwei Glasscheiben an einer Tür der Bergsporthalle beschädigt. Die Tür befindet sich auf der Rückseite der Turnhalle. Der Tatzeitraum der Sachbeschädigung lässt sich nicht weiter eingrenzen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

