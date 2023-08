Unfall auf B469 bei Wörth: Peugeot prallt gegen Leitplanke

Kurz nach 9.15 Uhr wollte der 85 Jahre alte Peugeot-Fahrer an der Anschlussstelle Wörth/Seckmauern auf die Bundesstraße in Richtung Aschaffenburg auffahren. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Peugeot geriet ins Bankett, prallte in die Außenleitplanke und kam quer zur Fahrbahn auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen.

+12 weitere Bilder Verkehrsunfall auf der B469 bei Wörth bei Wörth

Glimpflich ausgegangen ist der Unfall für den Fahrer. Er blieb unverletzt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher sich auf mehrere tausend Euro summiert. Der Peugeot wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Wörth sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges stand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.



Ralf Hettler