Unfall auf A81: 40.000 Euro Schaden

Gegen 9.50 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem VW Passat den linken Fahrstreifen der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim. Vermutlich aufgrund dern Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Passat bei nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Von dieser wurde das Fahrzeug abgewiesen und stieß gegen den Audi Q5 eines 52-Jährigen, welcher auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Der Audi wurde gegen die Außenleitplanke gedrückt. Nach dem Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge, nicht mehr fahrbereit, auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierten zunächst den nachfolgenden Verkehr. Alle Insassen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme bildete sich zeitweise ein Rückstau über zwei Kilometer.

Einbruch in Büro der Stadtverwaltung

Wertheim-Bestenheid. Eine unbekannte Person brach am späten Donnerstagabend in die Büroräumlichkeiten des Gemeindesekretariats Bestenheid ein. Gegen 22 Uhr warf der Täter oder die Täterin mit einem Pflasterstein die Scheibe des Gebäudes im Haslocher Weg ein und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Hier wurde im Anschluss Bargeld aus einer Kasse entwendet.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 mit dem Polizeirevier Wertheim in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen?

Külsheim. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Külsheim am Samstagabend sucht die Polizei Zeugen. Gegen 20.30 Uhr gelangten Unbekannte ins Innere des Hauses im Hohenloher Weg und öffneten gewaltsam einen Tresor. Aus diesem entnahmen sie Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten anschließend.

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Külsheim. Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Sonntag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Külsheim. Zwischen 0.30 Uhr und 8 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin durch Aufhebeln einer Schiebetüre ins Innere des Gebäudes in der Mainstraße und entwendete Bargeld, Schmuck, zwei Handtaschen und Zigaretten. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

A81: Hoher Sachschaden bei Unfall

Tauberbischofsheim. Aufmerksame Schutzengel hatten die Insassen eines Maseratis bei einem Unfall auf der Autobahn 81 am Samstagmorgen. Gegen 9.40 Uhr verlor der 67-jährige Fahrer des PS-starken Boliden, vermutlich aufgrund den Witterungsbedingungen und nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Daraufhin geriet der Maserati ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der Fahrer konnte den Pkw nach dem Unfall noch auf den Parkplatz "Steinbacher Höhe" lenken und die Polizei informieren. Sowohl der 67-Jährige, als auch seine 3 Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Der Maserati war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn