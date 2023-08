Unfall auf A3 bei Stockstadt - Warnbaken ungestellt

Kurz vor 21:00 Uhr ist eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin mit einer Warnbake kollidiert, als sie an der Anschlussstelle Stockstadt auf die Autobahn auffuhr. Dem Sachstand nach hat ein bislang Unbekannter die Anordnung von dort zur Fahrbahnverengung aufgestellten Verkehrszeichen derart geändert, dass die 24-Jährige von den Warnbaken überrascht wurde und in der Folge mit einer davon kollidiert ist.

An dem Pkw ist Sachschaden in Höhe weniger hindert Euro entstanden. Die Frau ist unverletzt geblieben.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach haben den Unfall aufgenommen und ermitteln nun auch dazu, wie es zu der Veränderung an den verkehrsleitenden Warnbaken gekommen ist.

Hierbei hoffen sie auch auf Zeugen, die einen möglichen früheren Unfall in dem Bereich wahrgenommen haben, der mit den verschobenen Warnbaken zu tun haben könnte oder gar ein absichtliches Umstellen der Zeichen beobachten konnten.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Zeugenaufrufe

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 15:00 Uhr, ist es zu einer Unfallflucht in der Großmannstraße gekommen, bei der ein Zaun und eine Hauswand beschädigt wurden. Die Polizei geht davon aus, dass ein noch unbekannter Mercedes über den Fußweg vom Sommerackerweg kommend den Schaden an der Engstelle verursacht hat.

ASCHAFFENBURG - SCHWEINHEIM. Am Dienstag wurde ein weißer VW Crafter in der Sodener Straße bei einer Unfallflucht am Rücklicht beschädigt. Der Zusammenstoß mit dem geparkten Auto muss sich zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat an der Mittelinsel des ersten Kreisverkehrs vor der Autobahnauffahrt, von Alzenau Richtung Kahl kommend, zwei Warnbaken beschädigt. Der Unfall muss sich zwischen Donnerstag und Dienstag ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken