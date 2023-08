Unfall am Stockstädter Kreisel - Fahrer vermutlich berauscht

Ein 26-Jähriger ist um 17:30 Uhr auf der B26 kurz vor Ringheim am dortigen Kreisverkehr mit seinem Opel von der Straße abgekommen und hat die Leitplanke beschädigt. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt. Andere Unfallbeteiligte gab es nicht. Das Auto war noch fahrbereit.

Die Beamten der Aschaffenburger Polizei bemerkten bei der Aufnahme des Unfalls jedoch, dass der 26-Jährige deutliche Ausfallerscheinungen hatte. Ein Drogenvortest zeigte sich positiv auf THC. Aufgrund dessen musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, die Klarheit schaffen soll.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch wurde zwischen 17:50 Uhr und 19:45 Uhr ein schwarzer Opel Astra bei einer Unfallflucht an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Jahnstraße.

ASCHAFFENBURG - STRIETWALD. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr ein geparkter VW Tiguan angefahren. Das Auto stand auf dem Parkplatz einer Metzgerei in der Daimlerstraße.

LAUFACH-FROHNHOFEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 06:45 Uhr, wurde eine graue Mercedes A-Klasse offensichtlich mutwillig an der Windschutzscheibe beschädigt. Der Pkw war in der Aschaffenburger Straße Höhe der 10er Hausnummern geparkt. ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. In der Zeit zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 11:00 Uhr, ist ein Unbekannter offenbar beim Rangieren gegen eine Straßenlaterne in der Betgasse gefahren. Der Mast ist in der Folge umgeknickt und hat eine Überdachung eines Lebensmittelgeschäfts beschädigt.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 09:30 Uhr, wurde ein weißer Hyundai i10 bei einer Unfallflucht an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Pkw war in der Zeit in der Hauptstraße im Bereich der 100er Hausnummern geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag hat den frühen Morgenstunden, zwischen 2 Uhr und 6 Uhr, ein Unbekannter Zigaretten und eine Geldbörse aus einem VW Caddy gestohlen. Das Fahrzeug stand in der Zeit in der Hauptstraße im Bereich der 20er Hausnummern.

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, wurde das hintere Kennzeichen eines Pkw entwendet. Das Fahrzeug stand die Zeit über in der Straße "Kirchwegtannen" Die Zulassungskombination lautet HU-K 111.

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am Samstag, den 5. August, hat ein E-Bike-Besitzer einen sogenannten "Krähenfuß" in seinem Vorderreifen entdeckt. Der spitze Gegenstand, der an einer Baustelle im Seligenstädter Weg dem Boden lag, hat sich gegen 23:30 Uhr in das Profil gedrückt, während der Mann das Rad geschoben hatte. Die Polizei Alzenau schließt ein absichtliches Ablegen des Gegenstandes nicht aus und ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

