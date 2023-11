Unfall am Engländer bei Sailauf: Polo überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall in Sailauf wurden fünf Menschen leicht verletzt.

Gegen 19.45 Uhr war der 18-Jährige mit seinem VW Polo vom Engländer kommend in Richtung Sailauf unterwegs. In dem abschüssigen Waldstück kam der Polo in einer Rechtskurve auf der regennassen und mit Laub bedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete wieder auf den Rädern.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnten sich bereits alle fünf Insassen aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst allesamt zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser eingeliefert. Alle hatten jedoch Glück im Unglück und kamen mit leichten Blessuren davon.

Anders erging es dem Polo: an ihm war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, er musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Sailauf sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete sie aus und reinigte die Fahrbahn. Die Engländerhochstraße musste für gut eine Stunde komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten einspurig vorbeilaufen.

Ralf Hettler