Unfälle in Goldbach und Hösbach - Autos krachen ineinander

Gegen 17.15 Uhr bog eine Frau mit ihrem Skoda von der Schönbornstraße kommend auf die A3-Einfahrt Aschaffenburg Ost in Richtung Frankfurt. Dabei übersah sie wohl einen entgegenkommenden VW, beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Sowohl die Skoda-Fahrerin als auch der VW-Fahrer, seine Beifahrerin und ein Kind kamen ins Krankenhaus. Während der Hilf- und Aufräumarbeiten staute sich im Bereich der Ein-/Ausfahrt der Verkehr. Die Feuerwehr Goldbach sicherte die Unfallstelle.

Gut 15 Minuten später, gegen 17.30 Uhr, stießen an der Kreuzung zur A3-Anschlussstelle Hösbach ein Mazda sowie ein Mini zusammen. Der auf der B26 von Sailauf kommende Mazda-Fahrer übersah vermutlich das Rotlicht der Ampel. Er fuhr in die Kreuzung und krachte in die Seite eines Minis. Der Rettungsdienst brachte den Mazda-Fahrer in eine Klinik. Beide Autos haben wohl nur noch Schrottwert.

rah/mai